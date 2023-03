(Divulgação)

Inaugurado em 2009, o Bar Quermesse conquistou o público curitibano apostando em um conceito descontraído e aconchegante, que valoriza o melhor da gastronomia regional brasileira, fazendo uma verdadeira viagem pelas deliciosas festas do interior. Referência em comida de boteco, o empreendimento celebra 14 anos de história neste mês de março e preparou uma promoção exclusiva para quem ama uma cerveja de boteco.

Nesta quinta-feira, dia 16 de março, a casa vai sortear 1 ano de cerveja grátis entre o público presente. O vencedor vai ganhar uma cerveja Boteco Raiz por dia durante 1 ano. Rótulo exclusivo do Bar Quermesse, a Boteco Raiz é uma pilsen puro malte disponível em garrafas de 600ml.

Para completar, o Quermesse ainda vai receber o público para uma festa de aniversário com uma das tradições mais queridas pelos brasileiros: o bolo de Santo Antônio. Além da busca pelos santinhos, quem visitar o Bar Quermesse vai aproveitar uma mesa de doces gratuita, com uma seleção de opções típicas como paçoquinha, pé de moleque e cocada. Não dá para festejar sem uma boa cerveja gelada, por esse motivo a casa vai oferecer double da Boteco Raiz até 19h.

Conhecido nacionalmente pelo cardápio que oferece receitas da culinária caseira, o menu do bar conta com preparos extremamente saborosos, entre eles carne de onça, torresmo, bife sujo de alcatra, brusqueta e batata brava. Aos sábados, o Quermesse oferece ainda um almoço especial com preparos como feijoada, barreado e comida mineira.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli (nº 513), no bairro Bom Retiro, e funciona de terça a sexta, das 18h às 01h, e aos sábados e domingos, das 11h30 às 01h. Mais informações no site www.quermesse.com.br ou pelo telefone (41) 3026-6676.