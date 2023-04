Franklin de Freitas

Ainda que muita coisa — ou até mesmo quase tudo — tenha mudado ao longo de 93 anos, há outras que permanecem, que resistem. Uma delas é o Bar Palácio, inaugurado há 93 anos e em funcionamento até hoje, na Rua André de Barros, número 500, no Centro da cidade. À época de sua fundação, no ano de 1930, o estabelecimento se chamava Café e Restaurante Palácio e funcionava num outro local, na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao então Palácio do Governo do Estado, em cujo prédio hoje funciona o Museu da Imagem e do Som do Paraná — fato que explica a origem do nome da casa de carnes.

Em localização privilegiada, a casa atendia a clientela das 18 horas de um dia às 7 horas da manhã seguinte, recebendo durante o horário de funcionamento diferentes tipos de público e sendo um dos poucos estabelecimentos da cidade que adentravam a madrugada, características que o fizeram passar a ser chamado de Bar Palácio. Desde a década de 1990, o restaurante funciona na Rua André de Barros, das 19 horas até 1 da madrugada durante a semana e até às 3 da manhã aos finais de semana. Mantém, no entanto, um ótimo cardápio, com destaque, é claro, para as carnes.

Quer saber mais? Veja a matéria completa AQUI.