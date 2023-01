(Foto: Divulgação/ Bpmoa)

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta quinta-feira (26 de janeiro) 15 pessoas que estavam num barco que naufragou na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Na embarcação estavam quatro crianças, oito mulheres e três homens e todos estão bem, apesar do susto.

O caso foi registro perto das 11 horas, quando a embarcação, utilizada para passeios na região, dava uma volta ao redor da ilha. Segundo os bombeiros, o naufrágio teria sido provocado por uma forte onda, seguido de uma falha no motor do barco.

Felizmente, todas as vítimas utilizavam colete salva-vidas e foram socorridas sem ferimentos. 13 profissionais, três embarcações e um helicóptero do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para o resgate.