Empresas fazem alerta sobre golpes na internet (Fabiano Camargo)

Bares e restaurantes de Curitiba estão sofrendo com uma nova epidemia: a de perfis fake que são criados em redes sociais por pessoas que querem aplicar golpes nos clientes desses estabelecimentos.



O problema tem gerado dor de cabeça e prejuízos para os consumidores (que podem ter suas redes sociais e telefones clonados) e também para as próprias casas (que estão tendo de manter um esforço permanente de divulgação para evitar que clientes caiam em armadilhas digitais).



Alguns bares contam que já tiveram que lidar com perfis fake mais de dez vezes. Com restaurantes consultados é a mesma coisa.



Em diversos casos, o modo de atuação dos golpistas é o mesmo. Eles primeiro criam um perfil falso utilizando um nome parecido com o da empresa verdadeira, geralmente acrescentando algum sinal ou letra ao nome real. Em seguida, começam a copiar imagens da página original, para conseguir iludir o público.



Em alguns casos, esses fakes oferecem cortesias de consumação na casa em um determinado valor que pode ser revertido em PIX. Em outros, oferecem promoções e sorteios falsos. A intenção dos golpistas com isso é fazer com que os clientes cliquem em links que, na verdade, são armadilhas para clonar o celular dos usuários e roubar informações pessoais.



Se a pessoa acessa esses links, geralmente os criminosos invadem sua agenda e dados pessoais e utilizam os mesmos para fraudes. Outra modalidade comum é solicitar o WhatsApp do cliente para o envio de um código, que também funciona como uma pegadinha para capturar o controle do celular.



Para conter esse tipo de ação, os bares e restaurantes curitibanos estão solicitando aos próprios clientes que ajudem a denunciar os perfis fakes para plataformas como o Instagram. O problema é que esse método gera pouco resultado, já que quando um perfil é derrubado, outro já é criado novamente. A solução, então, tem sido registrar Boletim de Ocorrência no Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) da Policia Civil do Paraná e divulgar orientações para alertar os clientes por meio de suas redes sociais verdadeiras.