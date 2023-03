Geraldo Bubniak/AEN

Técnicos da Sanepar soltaram no sábado passado 20 mil peixes alevinos na Barragem do Passaúna, em Curitiba. Os peixes são de três espécies nativas de lambaris. A soltura faz parte de uma medida contínua de melhoria da qualidade da água e do meio ambiente. A ação foi autorizada pelo Instituto Água e Terra (IAT).



Os peixes foram soltos nos pontos de captação, próximo à chaminé e na barragem. A inserção dos alevinos contribui para aumentar a população dos peixes e, consequentemente, melhorar a qualidade da água.



A Sanepar prevê a soltura de forma contínua de peixes também nas barragens Iraí, Piraqura I e II, que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado da RMC.