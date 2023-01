Divulgação/PMPR

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreendeu, no último sábado (21), 540 aparelhos celulares de luxo, avaliados em cerca de R$ 2 milhões. Os celulares estavam sendo carregados em um veículo, no estacionamento de um hotel, em Foz do Iguaçu, no Oeste.

