RONE

O Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) lança, nesta segunda-feira (6), uma operação para reforçar o policiamento e coibir a prática de crimes, em diversos bairros de Curitiba.



Ao longo desta semana, as equipes do BPRONE atuarão nas regiões com maior circulação de pessoas na capital paranaense, além de áreas com maior incidência de crimes.



As açõesd a operação são orientadas por um trabalho prévio de inteligência realizado pelas forças de segurança, com o objetivo de identificar necessidades e traçar as estratégias operacionais.