(Divulgação/ PMPR)

Um bebê de apenas 4 meses foi encontrado morto na manhã deste domingo (23) dentro de sua casa no Campo do Santana, em Curitiba. Segundo informações da polícia militar, o óbito da menina foi confirmado por uma equipe do Samu. As primeiras conclusões da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que também estiveram no local, é que a criança morreu de causas naturais, mas é preciso aguardar o laudo final. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.