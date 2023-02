Bpmoa

Um bebê do sexo feminino de apenas seis meses vítima de broncospiração foi atendido, estabilizado e transportado pela aeronave Falcão 8, do Batalhão da Polícia Militar de Operação Aéreas, na tarde desta segunda (13), de Guaratuba, no Litoral do Paraná para o Aeroporto de Paranaguá.

De lá seguiu com a ambulância do SAMU até o Hospital Regional do Litoral em Paranaguá