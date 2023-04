Foto: Divulgação

O final de semana no Paraná ficou marcado por duas situações graves envolvendo bebês com poucos meses de vida. Em Curitiba, uma criança de apenas nove meses foi encontrada morta na manhã deste domingo (2 de abril) após dormir com os pais. Já em Maringá, no norte do Paraná, um pai abandonou a própria filha, de apenas 9 meses, em um terreno baldio, após uma briga com a esposa.

Começando pela situação na Capital, o episódio foi registrado no bairro Xaxim e já está sendo investigado pela polícia. O bebê dormia com os pais e o casal, ao acordar pela manhã, percebeu que ele não respirava. A principal suspeita, por ora, é de sufocamento – o que poderá ser confirmado ou descartado pela perícia.

Já em Maringá, um homem de 38 anos brigou com a esposa na noite de sexta-feira (31 de março), a agrediu e saiu de casa carregando a filha, que tem apenas nove meses de vida.

A Polícia Militar foi acionada pelo enteado do suspeito, que relatou aos agentes que o padrasto seria usuário de drogas e estava agressivo quando pegou o bebê e saiu.

Ao localizar o homem, os policiais tentaram uma abordagem, mas ele saiu correndo e abandonou o bebê em um terreno baldio. A criança foi localizada, resgatada pela corporação e entregue à mãe, que foi atendida com seu filho em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o agressor acabou sendo localizado pouco tempo depois e foi parar na delegacia.