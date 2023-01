Justiça manda bloquear bens de 10 pessoas e três empresas do Paraná apontadas pela AGU como financiadoras dos atos golpistas

O juiz Francisco Alexandre Ribeiro, da 8.ª Vara Federal do Distrito Federal, mandou bloquear R$ 6,5 milhões em bens e valores de 52 pessoas e sete empresas suspeitas de terem participado e financiado dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Dez pessoas físicas são paranaenses e três empresas são do Paraná. Veja a lista.



PF apreende proposta para reverter resultado da eleição na casa de ex-ministro de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta (proposta) de decreto do então presidente Jair Bolsonaro (PL) para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo, de acordo com o rascunho, era reverter o resultado da eleição em que Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão.

Jair Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em único hotel com cartão corporativo

Os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República, durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), vieram a público revelando ao menos R$ 27,6 milhões em despesas e muitas delas chamam a atenção pelos valores em hotéis de luxo a gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. As informações foram conseguidas pela Fiquem Sabendo – agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI).

IPTU 2023 de Curitiba: neste ano pagamento começa em abril

Este ano, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) terá vencimento a partir de abril. Por conta da aprovação e sanção, em dezembro passado, da lei que atualiza a Planta Genérica de Valores (PGV) – que serve de base de cálculo do imposto – é necessário cumprir, por força de legislação, um prazo legal antes da emissão dos boletos.

Paraná está em alerta laranja e amarelo para temporais até a manhã de sexta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas para risco de temporais no Paraná a partir desta quinta-feira (12). O Estado tem dois níveis de atenção, amarelo e laranja. O risco amarelo é moderado e o laranja mais elevado. O alerta laranja vale desde a manhã desta quinta, com risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Homem é atingido por raio na cabeça no Paraná e sobrevive, mas seu estado é grave

Um homem de 50 anos foi atingido por um raio na quarta-feira (11), quando trabalhava em uma obra na zona rural de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O raio atingiu o trabalhador na cabeça e também parte do corpo do homem.

Mãe e filha são mortas dentro de casa na Grande Curitiba; adolescente tinha sinais de tortura

Mãe e filha, de 41 e 17 anos, foram mortas a tiros dentro de casa em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta (12). Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência e dispararam contra as duas. Ainda de acordo com a polícia, duas crianças que passavam férias no local se esconderam no banheiro.

UFPR divulga o resultado do vestibular deste ano nesta sexta-feira, 13

O resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), concurso 2023, será divulgado nesta sexta-feira (13/01). A partir das 14 horas, no Setor de Ciências Agrárias, ocorrerá o tradicional banho de lama da UFPR, que volta a ocorrer após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Verão Curitiba 2023 começa neste domingo em praças e parques; veja onde e o que rola

Nos domingos de janeiro e fevereiro, muita diversão gratuita para a criançada que estiver na capital paranaense. É o Verão Curitiba 2023, promovido pela Prefeitura e que começa simultaneamente, no próximo domingo (15/1), em vários espaços verdes da cidade: Praça Afonso Botelho, Parque Municipal Atuba, Parque Municipal Barigui, Parque Municipal Lago Azul, Parque Municipal Náutico, Passeio Público Municipal e Parque Natural Municipal Yberê.

Museus e Biblioteca têm diversas atividades para crianças e adolescentes nas férias

Janeiro é período de férias escolares e os espaços culturais do Paraná estão repletos de atividades gratuitas para as crianças e também para adolescentes. As programações acontecem durante todo o mês no Museu Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Oscar Niemeyer e também na Biblioteca Pública do Paraná.

Coritiba faz treino aberto para torcedores nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13), o Coritiba realizará um treinamento aberto para todos os torcedores no estádio Couto Pereira, às 19h30. A torcida poderá acompanhar o treino e conhecer todo o elenco que vai disputar as competições durante a temporada.