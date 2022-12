Com time reserva, Brasil perde para Camarões e vê cair tabu contra africanos

Usando um time reserva, o Brasil levou um gol aos 47 minuto0s no segundo tempo e perdeu para a equipe de Camarões por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (2), pela 3ª rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2022. A partida, no estádio Lusail (Catar), encerrou a primeira fase da competição. Foi a primeira vez na história das Copas do Mundo que o Brasil enfrentou uma seleção africana e não venceu. Consequentemente, foi a primeira vez que perdeu.

Tite diz ter sentido derrota para Camarões, mas fala em ‘segunda chance’ na Copa

A derrota por 1 a 0 para Camarões foi a primeira da história da seleção brasileira para uma equipe africana na história das Copas do Mundo, e após o jogo o técnico Tite admitiu que sentiu o revés. Apesar disso, ele elogiou a “coragem” da equipe camaronesa e demonstrou certo alívio pela derrota ter vindo em um momento em que o Brasil já tinha a classificação assegurada às oitavas de final. “Copa do Mundo não te dá segunda chance. Nessa, ela deu”, comentou.

Forças de salvamento do Paraná fazem nova varredura na BR-376 e não encontram vítimas

O boletim das 17h desta sexta-feira (2) do gabinete de crise do deslizamento da BR-376 informa que todas as áreas com possibilidade de vítimas ou veículos foram acessadas. Foram realizadas buscas com cães e homens. Não foram encontradas novas vítimas ou veículos. A operação de resgate começou na segunda-feira e está perto de completar 96 horas. O Corpo de Bombeiros encerrou a busca por vítimas. Uma equipe continuará no local, com uma Viatura de Combate à Incêndio e Resgate, para trabalhos preventivos.

Concessionária atualiza boletim sobre situação na BR-376, no Paraná; liberação do tráfego segue sem previsão

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que o trecho da BR-376/PR, km 668,7 em Guaratuba, permanece com interdição total devido ao deslizamento de encosta ocorrido na noite da segunda-feira (28). Com a liberação parcial da BR-227 na quarta-feira, essa é mais uma opção de rota a ser utilizada para acesso ao litoral paranaense e para Santa Catarina, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry boat.

Semana do deslizamento na BR-376 teve 185,4 mm de chuvas em um único dia na região

O volume acumulado de chuvas nesta semana chegou a ultrapassar o dobro da média histórica para novembro na maioria dos pontos de medição do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba, segundo registro feito pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), de 26 de novembro até as 9 horas desta sexta-feira (02).

Presidente da Câmara concede aposentadoria de R$ 30 mil mensais para Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a partir de 30 de novembro de 2022. O ato, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 2, estabelece que Bolsonaro receberá proventos correspondentes a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, o que deve superar um valor de R$ 30 mil.

Reitor da UFPR critica corte recente no orçamento das universidades

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, criticou nesta sexta-feira (2) o corte de verbas das universidades públicas, promovido pelo Ministério da Economia. Segundo ele, o corte chega a R$ 431 milhões e a situação para as instituições ficou ainda pior que antes.

Suíça derruba rival Sérvia pela 2ª Copa seguida e encara Portugal nas oitavas

A promessa de revanche da Sérvia ficou somente nas palavras. Em jogo de duas viradas, a última vaga do Grupo G – o Brasil já estava garantido – acabou mesmo com a Suíça, que já tinha vantagem do empate e fez melhor, se garantindo na segunda posição com triunfo por 3 a 2 no Stadium 974, em Doha. Assim como ocorreu na Rússia em 2018, os sérvios outra vez foram eliminados na fase de grupos pela rival histórica, que agora desafiará Portugal de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final, em confronto marcado para terça-feira.

Em jantar com senadores, Lula confirma Dino na Justiça e Múcio na Defesa

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a aliados em reuniões nesta semana que o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) e o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro estão garantidos respectivamente no comando do Ministério da Justiça e no da Defesa. O petista falou sobre os dois cargos em pelo menos dois jantares no últimos dias, um feito na terça-feira, 29, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o outro realizado nesta quinta-feira, 1º, na casa da senadora Kátia Abreu (PP-TO).

Médicos paranaenses pedem que deputados rejeitem terceirização de hospitais estaduais

O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) encaminhou ofício à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pedindo que as deputadas e deputados estaduais rejeitem o Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual autorizando a terceirização da gestão de três hospitais estaduais, nas cidades de Telêmaco Borba, Ivaiporã e Guarapuava.

Governo do Paraná publica decisão final da licitação da Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta sexta-feira (02) a decisão final quanto à licitação para elaborar os projetos e executar a nova Ponte de Guaratuba e seus acessos, no Litoral do Estado. Após análise de todos os recursos e contrarrazões interpostos em relação ao resultado da licitação, divulgado no final de outubro, o DER/PR decidiu manter a declaração de vencedor do Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OECI S.A., Carioca Christian-Nielsen Engenharia S.A. e Goetze Lobato Engenharia S.A.

