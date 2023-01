Após ameaças e alerta, novos atos golpistas fracassam em Curitiba

A convocação de uma suposta “meganifestação nacional pela retomada do poder” pelas redes sociais em Curitiba e outras capitais brasileiras, nesta quarta (11), levou as forças de segurança do Paraná a entrarem em alerta para a possibilidade de novos atos golpistas no Estado. No final do dia, porém, as ameaças não se confirmaram, e os atos esvaziados fracassaram. No Centro Cívico, em Curitiba, cerca de dez pessoas se reuniram na Praça Nossa Senhora de Salete, sob os olhares de um grande contingente policial mobilizado para proteger o Palácio Iguaçu e as sedes dos outros poderes.

Paraná está entre os estados com mais financiadores de atos terroristas em Brasília

As investigações sobre os ataques terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro revelam que até o momento, que Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os estados com mais financiadores dos atos já identificados. Os dados foram revelados em reportagem de Isabela Camargo e Jorge Vianna, exibida na Globo News na tarde desta quarta (11).

Média de casos novos de Covid cai pela metade em Curitiba, mas mortes sobem nos últimos sete dias

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (11/1), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 4/1 a 10/1) 1.499 novos casos da doença – uma média de 214 por dia. No mesmo período, foram divulgadas 23 mortes por covid-19, em média, três por dia. As vítimas são dez homens e 13 mulheres. Do total, 19 tinham mais de 64 anos; 21 apresentavam comorbidades.

BR-277 terá restrição de tráfego de caminhões aos finais de semana entre Curitiba e o Litoral do Paraná

Visando reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança aos usuários da BR-277 na Serra do Mar, o Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informam que haverá restrição do tráfego de veículos pesados na rodovia nos próximos finais de semana do mês de janeiro. A medida terá início esta semana e é específica para o Litoral, devido às obras em andamento.

Bloco feminista é atacado com pedras durante pré-carnaval em Curitiba

O bloco de carnaval feminista de Curitiba Ela Pode Ela Vai revelou nesta quarta (11) em nota de repúdio, publicada nas redes sociais, que as integrantes foram atacadas com pedras no centro histórico de Curitiba no desfile do último sábado (7). De acordo com a nota, o ataque aconteceu perto do chafariz conhecido como cavalo babão e as pedras atingiram uma batuqueira uma foliã, que passam bem fisicamente.

Secretaria de Educação do Paraná recua e mantém aulas de arte em 1000 das 1800 escolas estaduais

A Secretaria de Educação e do Esporte (Seed) recuou da decisão de retirar a disciplina de Artes da grade curricular das turmas do oitavo e nono ano da rede estadual de ensino. A medida foi tomada após reunião com a APP-Sindicato, que represente professores e funcionários da rede estadual, nesta quarta (11). Segundo nota da Seed, as aulas de artes estão mantidas em aproximadamente 1.000 das 1.800 escolas da rede estadual do Paraná que oferecem ensino fundamental.

Athletico e Coritiba revertem punição e terão torcida feminina no início do Paranaense

Athletico Paranaense e Coritiba conseguiram alterar uma punição recebida na Justiça Desportiva. Os dois clubes teriam que jogar com portões fechados, sem a presença de torcedores, nas primeiras partidas do Campeonato Paranaense 2023. Em julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), nessa quarta-feira (dia 11), essa pena foi alterada. Agora, os dois clubes poderão receber torcedores nos jogos em questão, mas apenas mulheres, com 1 kg de alimento como ingresso. A entrada de crianças de até 12 anos também será permitida.Essa regra valerá já para a estreia do Coritiba no Paranaense 2023, no próximo domingo (dia 15) às 16 horas, contra o Aruko, no Couto Pereira.

Litoral do Paraná tem novo atrativo na temporada: voo de balão

“Vale muito a pena fazer o passeio de balão do Litoral”. Assim a turista Joelma Ongaro define a sua experiência com o mais novo atrativo da programação do Verão Maior Paraná. A estreia do passeio foi no domingo (8), na Arena Caiobá – em apenas um dia recebeu 140 pessoas. Os visitantes podem aproveitar a atração aos sábados e domingos, a partir das 8h. O passeio é gratuito e os ingressos são adquiridos por meio de sorteio, que é feito por ordem de chegada.

Morre, aos 78 anos, Jeff Beck, um dos melhores guitarristas de todos os tempos

O guitarrista inglês Jeff Beck morreu aos 78 anos nesta quarta-feira (10). Alçado à fama ao entrar nos Yardbirds nos anos 1960, ele foi considerado um dos maiores de todos os tempos em seu instrumento. Segundo a família, Beck tinha contraído meningite bacteriana e “morreu pacificamente”.

No Paraná, homem de 23 anos mata outro de 64; motivo? “Ficava olhando minha namorada”

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 23 anos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nesta terça-feira (10), em Ivaí, região Sudeste do Estado. O crime ocorreu na zona rural do município.

Polícia apreende mais de 140 quilos de cocaína em Paranaguá, no Litoral do Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína e prendeu dois homens, de 20 e 35 anos, por tráfico internacional de drogas, na noite desta terça-feira (10), em Paranaguá, no litoral do Estado. A ação contou com as unidades atuantes no Verão Maior Paraná.