BR-376 e BR-277 registram quilômetros de congestionamento e Estrada da Graciosa é totalmente interditada

A quarta-feira (4) segue com filas nas estradas que ligam Curitiba a Santa Catarina e o Litoral do Paraná. Além disso, a Estrada da Graciosa sofreu bloqueio total após novos deslizamentos de terra causados elas chuvas na madrugada. Por volta das 18h30, a fila na BR-376, sentido Curitiba, era de 16 quilômetros, mas no sentido Santa Catarina chegava a 34 quilômetros, do km 634 ao 668, entre São José dos Pinhais e Guaratuba, segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho. O km 668 tem interdição parcial desde o deslizamento de terra em 28 de novembro do ano passado.

Rio transborda em Morretes e deixa seis turistas ilhados no Litoral do Paraná

Com a chuvarada entre a tarde e a noite de terça (3), o Rio Nhundiaquara, em Morretes, no Litoral do Paraná, transbordou em diversos pontos. De acordo com boletim da Defesa Civil, seis turistas que estavam em uma pousada perto do rio ficaram ilhados e tiveram que ser resgatados. Eles passam bem e estão e foram abrigados pela prefeitura.

Vaquinha online arrecada mais de R$ 40 mil para militantes do PT que tiveram moradia incendiada no bairro Abranches, em Curitiba

A vaquinha online “O amor vai vencer”, criada por amigos para ajudarem Juliana Mildemberg e a Loide Ostrufka, militantes do PT , a reconstruírem o apartamento destruído pelo fogo estava perto de atingir a meta. Em menos de 24 horas, o valor arrecadado somava R$ 41.466.90. Elas foram até Brasília para assistir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quando retornaram viram o que tinham ser reduzido a cinzas.

Curitiba registra 2.892 novos casos de Covid nos últimos sete dias; média diária mantém queda

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (4/1), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 28/12 a 3/1) 2.892 novos casos da doença – uma média de 413 por dia. A média em queda desde o final do ano passado. No último boletim do dia 28 de dezembro, estava em 665.

Ratinho Jr anuncia secretário do Trabalho e diretores do Detran, Celepar, Amep e Portos

Mais cinco nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Estado neste novo mandato foram anunciados hoje pelo governador Ratinho Junior, que também confirmou quem ficará na subchefia da Casa Civil. Com isso, já foram anunciados os ocupantes de 30 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos.

Haddad anunciará primeiras medidas econômicas na próxima semana

Na próxima semana, o governo anunciará as primeiras medidas econômicas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele deu a declaração ao retornar ao ministério após reunir-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de duas horas. Haddad não adiantou detalhes das medidas. Apenas disse que falará na próxima semana.

Solenidade de divulgação do resultado do vestibular da UFPR, com banho de lama, será no Setor de Agrárias

O tradicional Banho de Lama da Universidade Federal do Paraná (UFPR) volta a ocorrer presencialmente, após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. E retorna com uma estrutura diferente: a homologação da lista de aprovados no Vestibular 2023, anúncio que dará início à celebração dos calouros no gramado do Setor de Ciências Agrárias, será realizada no palco da festa.

Polícia Civil cumpre 33 mandados contra quadrilha que desviava malte de grandes cervejarias em 6 municípios do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4), para cumprir 33 mandados de busca e apreensão decorrente de uma investigação contra organizações criminosas responsáveis por desviar malte de grandes cervejarias do Brasil. Estima-se que o prejuízo à indústria nos últimos 2 anos seja superior a R$ 40 milhões.