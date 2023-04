Polícia Civil do Paraná alerta: quem compartilhar falsas ameaças de ataques às escolas pode ser responsabilizado

A Polícia Civil do Paraná emitiu um alerta nesta quarta (12) com orientações do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) sobre as recentes ameaças escolares. Um dos avisos é sobre o “efeito contágio”. “Ao compartilhar notícias de massacre ou de possível atentado, seja por texto, fotos, áudios ou qualquer material, isso pode encorajar algum infrator à concretizar o ataque. A história nos mostra que esse é um meio de aumento de casos”, alerta a polícia.

Fake news de ataque à escola em Curitiba é desmentida ao vivo na Câmara

Na manhã de ontem, enquanto os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba se preparavam para ouvir dos secretários de Educação e Defesa Social os planos para prevenir ataques às escolas da capital, uma fake news começou a circular nos grupos de Whatsapp que os parlamentares participam. O boato foi trazido ao plenário no início da sessão e dizia que um jovem armado e com artefatos, “que podem ser coquetéis Molotov”, tinha sido apreendido pela Guarda Municipal em frente a uma escola na Regional Cajuru.

Alef Manga faz 3, e Coritiba empata com o Sport no Couto Pereira pela Copa do Brasil

O Coritiba saiu atrás no placar, virou o jogo, sofreu outra virada e conseguiu empatar em 3 a 3 contra o Sport, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (12), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será em Recife, em 25 de abril. Na partida de volta, o Coritiba precisará vencer por qualquer placar para se classificar. Se empatar, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis. O Sport, da mesma forma, precisará vencer.

Athletico perde para o CRB, vê cair série histórica e amplia jejum de gols

O Athletico Paranaense estreou com derrota na Copa do Brasil de 2023. Nessa quarta-feira à noite, perdeu por 1 a 0 para o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na partida de ida da 3ª fase da competição. No jogo de volta, narcado para 25 de abril, na Arena da Baixada, o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis. Ou ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar.

Segundo suspeito de assalto à agência bancária em Antonina morre em confronto com a PM

O segundo suspeito de envolvimento no assalto a uma agência bancária de Antonina, no Litoral do Estado, morreu nesta quarta-feira (12) em confronto com uma equipe de CHOQUE do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). Segundo informações da Polícia Militar, ele teria feito um disparo contra os agentes.

Menino de 5 anos é atropelado na frente de escola e levado de helicóptero para hospital na Grande Curitiba

Um menino de apenas cinco anos foi atropelado no início da tarde desta quarta (12) em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu na Rua Girassóis, no bairro Boa Vista na frente da Escola Municipal Palmas.

Curitiba registra 945 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias e redução pela segunda vez seguida

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (12/4), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 5/4 a 11/4) 945 novos casos da doença – uma média de 135 por dia. Com redução de novos casos de 9% em relação à semana anterior, quando eram 1.039.

Curitiba faz “Dia D” de multivacinação neste sábado, a primeira do ano

Neste sábado (15/4), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba promove o primeiro dia D de vacinação de 2023, das 9h às 17h, em dez unidades de saúde. Fazem parte da ação as seguintes unidades: Monteiro Lobato, Aurora, Mãe Curitibana, Santa Amélia, Campo Alegre, Bairro Novo, Visitação, Pinheiros, Bacacheri, Iracema. Os endereços podem ser conferidos abaixo e estarão disponíveis também no site Imuniza Já Curitiba.

Justiça acata denúncia contra dois vereadores de Curitiba por transfobia

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná acatou recurso do Ministério Público do Paraná, e recebeu a denúncia pelo crime de transfobia contra os vereadores de Curitiba, Éder Borges (PP) e Sargento Tânia Guerreiro (União Brasil) e o engenheiro Eduardo Pimentel dos Santos, acusados de transfobia e incitação ao crime. A ação se baseia em comentários e publicações feitas pelos acusados sobre campanha da prefeitura de Curitiba em 2021 por ocasião do Dia da Visibilidade Trans.

Militares do Exército e da Guarda Presidencial depõem à PF sobre atos golpistas

Cerca de 80 militares do Exército e da Guarda Presidencial compareceram à Academia da Polícia Federal (PF) em Brasília nesta quarta-feira, 12, para prestar depoimentos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A PF investiga a participação de militares nos atos e também a ação do Batalhão da Guarda Presidencial no dia em que extremistas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

