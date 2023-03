Com 300 mm de chuvas em cinco dias, Estrada da Graciosa, no Litoral do Paraná, é fechada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) foi fechada novamente nesta quarta-feira (15), devido ao acumulado de chuva registrado nos últimos dias. A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança de usuários da via, uma vez que os recentes escorregamentos de terra foram registrados em ocasiões semelhantes.

Em disputa por comando do Conselho de Ética, deputados quase vão “às vias de fato” no plenário da Assembleia do Paraná

Os deputados estaduais Delegado Jacovós e Ricardo Arruda, ambos do PL, quase foram “às vias de fato” na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, em razão da disputa pelo comando do Conselho de Ética da Casa. Arruda – que foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por associação criminosa, tráfico de influência e peculato – partiu para a briga com Jacovós, depois de saber que o colega de bancada havia sido indicado para comandar o posto.

Curitiba começa aplicação de 1º reforço anticovid em crianças; convocação é escalonada

Seguindo o determinado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba começa a aplicar o 1º reforço da vacina anticovid para as crianças de 5 a 11 anos. A convocação, que inicia nesta quinta-feira (16/3), acontecerá de forma escalonada.

Curitiba registra 825 novos casos de Covid nos últimos sete dias com nova alta

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (15/3), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 8/3 a 14/3) 825 novos casos da doença – uma média de 118 por dia, aumento de 6% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 778.

Lula vem ao Paraná nesta quinta-feira para posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem ao Paraná pela primeira vez desde que tomou assumiu seu terceiro mandato. Será nesta quinta-feira (16), quando acompanha a solenidade de posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri. A solenidade está marcada para as 10 horas, no Cineteatro dos Barrageiros, Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu.

Moradores filmam homem em poste furtando fios de cobre em bairro de Curitiba

Moradores da Rua Francisco Raitani, no bairro Capão Raso em Curitiba, flagraram um criminoso pendurado na fiação de um poste, na manhã desta quarta-feira, 15 de março.

Justiça do Paraná define nesta quinta-feira se a médica Virgínia vai a júri popular

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) define nesta quinta-feira (16 de março) se a médica Virginia Helena Soares de Souza vai a júri popular. Ela e outras quatro pessoas são acusadas pelo Ministério Público de anteciparem a morte de pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, num caso que já teve diversas idas e vindas ao longo de mais de uma década.

Polícia prende líder religioso suspeito de estuprar menina de 13 anos no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um líder religioso, de 61 anos, por estupro de vulnerável contra adolescente, de 13. A captura aconteceu nesta quarta-feira (15), em Cantagalo, na região no Oeste do Estado.

Coritiba terá mês de amistosos e conversa com Corinthians, São Paulo e Santos

O Coritiba terá um mês livre para treinos até sua próxima partida por competição oficial. Com a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o time do técnico António Oliveira tem como próximo compromisso a terceira fase da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Sete lugares em Curitiba para comemorar o Saint Patrick´s Day

Comemorado no dia 17 de março, o Saint Patrick’s Day é a tradicional festa irlandesa, marcada pela cor verde nas roupas e, é claro, na bebida 一 além de muita animação. Em Curitiba, vários bares “adotaram a festa”. O Barulho Curitiba reuniu 7 lugares para comemorar a data.

