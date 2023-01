Chuva e vento forte em Curitiba faz telhado de hangar em aeroporto virar de cabeça para baixo; prefeito alerta sobre mudanças climáticas

A ocorrência de chuva e vento forte nesta quarta-feira (18 de janeiro) em Curitiba causou uma cena impressionante no Aeroporto do Bacacheri. É que um Hangar do Aeroclube do Paraná acabou sendo danificada pela pressão das águas e o teto de zinco da edificação para guardar aviões acabou virando de cabeça para baixo, como se pode ver na imagem acima.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/chuva-e-vento-forte-em-curitiba-faz-telhado-de-hangar-em-aeroporto-virar-de-cabeca-para-baixo-prefeito-alerta-sobre-mudancas-climaticas/

Homem atingido por raio no Caximba, hangar destelhado no aeroporto do Bacacheri e alagamentos pela cidade: cenário de Curitiba em dia de temporal

Uma pessoa pode ter sido atingida por um raio no bairro Caximba, em Curitiba. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros confirmaram a ocorrência e pedem uma equipe do Siate. Segundo as primeiras informações, a vítima estaria consciente, mas abalada.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-e-atingido-por-raio-na-caximba-desabamento-no-bacacheri-queda-de-energia-alagamento-cenario-de-curitiba-em-dia-de-temporal/

Athletico perde pênalti, mas vence em Maringá e lidera o Paranaense

O Athletico Paranaense venceu por 2 a 1 o Aruko, nessa quarta-feira (dia 18) à noite, no estádio Willie Davids, em Maringá, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram do centroavante Pablo e do ponta Canobbio. O meia Terans desperdiçou uma penalidade. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 6 pontos. A equipe do Interior está na lanterna, sem pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-perde-penalti-mas-vence-em-maringa-e-lidera-o-paranaense/

MPF investiga relação entre ataques em Brasília e a torres de energia no PR e RO

O Ministério Público Federal (MPF) informou hoje (18) que está investigando a suposta ligação entre ataques a torres de transmissão de energia e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Desde a ocorrência dos atos, pelo menos quatro torres foram derrubadas no país.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/mpf-investiga-relacao-entre-ataques-em-brasilia-e-a-torres-de-energia-no-pr-e-ro/

Pagamento da 1ª parcela ou total do IPVA 2023 vence nesta quinta-feira no Paraná. Confira quais placas

O calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2023 vence nesta quinta-feira (19) para os contribuintes com os finais das placas 1 e 2 pagarem à vista com 3% de desconto ou a primeira parcela do imposto. Neste ano, há mais opções para pagamento.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/pagamento-da-1a-parcela-ou-total-do-ipva-2023-vence-nesta-quinta-feira-no-parana-confira-quais-placas/

‘Se Bolsonaro tiver participação (nos atos golpistas), ele tem que ser punido’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha participação comprovada nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, ele tem que ser punido. Apesar de pedir que os envolvidos sejam investigados, ele disse querer que todos tenham presunção de inocência.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/se-bolsonaro-tiver-participacao-ele-tem-que-ser-punido-diz-lula/

Em uma semana, Curitiba tem queda de 37,3% na média diária de novos casos de covid-19

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 11/1 a 17/1) 937 novos casos da doença – uma média de 134 por dia, redução de 37,3% na média diária com relação à semana anterior, que era de 214.

https://www.bemparana.com.br/curitiba/em-uma-semana-curitiba-tem-queda-de-373-na-media-movel-de-novos-casos-de-covid-19/

TCE vai acompanhar modelagem de licitação de novos pedágios do Paraná

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) pretende acompanhar de perto a definição do novo modelo de concessões do pedágio no Estado, em discussão entre os governos Ratinho Júnior e Lula. A intenção foi manifestada pelo conselheiro do TCE, Fernando Guimarães, que tomou posse hoje para seu segundo mandato como presidente do órgão.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/tce-vai-acompanhar-modelagem-de-licitacao-de-novos-pedagios-do-parana/

Ninguém acerta Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 51 milhões; no Paraná, oito cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.556 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (18) em São Paulo. O prêmio era de R$ 41,6 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 02 – 06 – 10 – 14 – 34 – 56.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/ninguem-acerta-mega-sena-e-premio-vai-a-r-51-milhoes-no-parana-oito-cravam-a-quina/

Motorista de caminhonete avança preferencial e acerta idoso em bicicleta em Curitiba; veja vídeo

Um idoso de 78 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (18), em um acidente no bairro Batel em Curitiba. Ele seguia em uma bicicleta elétrica quando foi atingido por uma caminhonete que havia furado a preferencial.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/motorista-de-caminhonete-avanca-preferencial-e-acerta-idoso-em-bicicleta-em-curitiba-veja-video