Após decisão do STF, deputados reelegem Traiano para quinto mandato na presidência da Assembleia por unanimidade

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa confirmou hoje a reeleição do deputado estadual Ademar Traiano (PSD) para o quinto mandato consecutivo na presidência da Casa. Eleito pela primeira vez para o cargo em 2015 no governo Beto Richa, Traiano deve então completar dez anos no posto ao final de mais esse mandato.

Assembleia empossa 54 deputados eleitos em outubro

Os 54 deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado tomaram posse hoje na Assembleia Legislativa. Desse total, 30 parlamentares foram reeleitos e 24 eleitos, uma renovação de 44,5%, mas na prática, apenas 31% dos que vão assumir cadeiras no parlamento estadual estarão pela primeira vez na Casa. Dos “novos” deputados, sete já ocuparam cadeiras na Assembleia.

Rodrigo Pacheco derrota ex-ministro de Bolsonaro e é reeleito presidente do Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG) foi reeleito hoje presidente do Senado, derrotando o ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL/RN) por 49 votos a 32. Pacheco teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de estar nos Estados Unidos desde dezembro, pouco antes da posse de Lula, Bolsonaro também fez campanha para tentar eleger seu aliado.

Com 464 votos, Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara

Com 464 votos, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi reconduzido para mais um mandato no biênio 2023-2024. Lira foi apoiado por um único bloco parlamentar reunindo 20 partidos, incluindo duas federações. Ele obteve a maior votação absoluta de um candidato à Presidência da Câmara nos últimos 50 anos.

Com show de Terans e gol de estreante, Athletico goleia o Azuriz na Arena e lidera com folga

O Athletico Paranaense venceu por 5 a 0 o Azuriz, nessa quarta-feira (dia 1º) à noite, na Arena da Baixada, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram de Terans (2), Vitor Bueno (1), Arriagada (1) e Jajá (1). Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 18 pontos. A equipe de Pato Branco está em 10º lugar, com 4 pontos.

Polícia abre inquérito para investigar acidente com ônibus que deixou sete mortos e 22 feridos no interior do Paraná

A Polícia Civil abriu nesta quarta (1) inquérito para investigar o acidente com o ônibus da Viação Catarinense, que deixou sete mortos, entre eles uma criança de três anos, e 22 feridos em Fernandes Pinheiro, no sudeste do Paraná, na madrugada de terça (31). Além do motorista, 54 passageiros estavam no veículo

Engavetamento com 5 veículos no Contorno Sul, em Curitiba, deixa quatro feridos

O trânsito ficou praticamente parado durante esta manhã de quarta-feira, 1º de fevereiro, no Contorno Sul, em Curitiba. Vários carros e carretas se envolveram em um acidente do tipo engavetamento na BR-116, no bairro CIC, na pista sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Curitiba registra queda de 26,7% nos novos casos de Covid, segundo boletim

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (1/2), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 25/1 a 31/1) 383 novos casos da doença – uma média de 55 por dia, redução de 26,7% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 523.

Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

Apesar da alta recente na inflação, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

Denunciado por plantar maconha, jovem acaba preso por maus-tratos a animais na Grande Curitiba

Na tarde da última segunda-feira (3), a Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu uma denúncia de que na Rua Rio Iguaçu, bairro Três Rios, um homem estaria cultivando maconha em casa.

