Curitiba começa neste sábado a vacinação bivalente para idosos nascidos até 1938

A partir deste sábado (4/3), Curitiba começa a aplicar a vacina bivalente em idosos nascidos até 1938, que já tenham recebido pelo menos as duas primeiras doses da vacina anticovid. Serão 14 pontos de vacinação no sábado, das 9h às 15h (veja os locais). De segunda-feira (6/3) em diante, a vacina bivalente estará disponível para o público de nascidos até 1938 em todas as unidades de saúde da capital.

Curitiba registra 601 novos casos de Covid-19, alta de 37% nos últimos sete dias

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (1/3), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 22/2 a 28/2) 601 novos casos da doença – uma média de 86 por dia, aumento de 37% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 438.

Parlamentares acionam a Justiça e pedem a suspensão do reajuste da tarifa de ônibus em Curitiba

A tarifa de ônibus de Curitiba ficou mais cara nesta quarta-feira (1º de março). Poucas horas depois do anúncio oficial da Urbanização de Curitiba (Urbs), durante a tarde de ontem, a partir da zero hora de hoje já começou a valer a nova tarifa, de R$ 6 – com elevação de 9,09% em relação ao valor anterior, de R$ 5,50.

Após alta acima do anunciado na reoneração, distribuidores de combustíveis dizem que irão reajustar valores no Paraná

Os motoristas que foram encher os tanques dos veículos nesta quarta-feira, 1º de março, encontram preços de até R$ 6,19 pelo litro da gasolina, conforme o revelado pela reportagem do telejornal da RPC Meio Dia Paraná, ante aos preços de R$ 5,57. Com isso, os aumentos previstos de cerca de R$ 0,25 com a volta da cobrança dos impostos federais ficaram bem acima do esperado pelo consumidor.

Ratinho Jr volta a se reunir com ministro dos Transportes para tratar de novos pedágios

O governador Ratinho Junior (PSD) participou hoje, em Brasília, de uma nova reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL). Segundo o governo, no encontro, os dois deram continuidade às tratativas sobre os primeiros lotes do novo pacote de concessão do Paraná, que abrange 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

Ex-BBB Diego Alemão é condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato após se envolver em acidente em Curitiba

O ex-BBB Diego Gásquez, conhecido como Diego Alemão, foi condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba. A sentença, do juíz Lourival Pedro Chemin, na terça (28), determina que, por não apresentar ameaça à ordem pública, a pena de detenção superior a um ano foi substituída por pagamento de valor à instituição social e prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas.

Casal é preso por estupro de vulnerável e armazenamento de material pornográfico no Interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher, de 40 anos, por produção e armazenamento de material pornográfico conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, e um homem, de 41, em flagrante por estupro de vulnerável e corrupção de menores, na terça-feira (28), em Imbituva, na região dos Campos Gerais. A investigada era babá da vítima, de 5 anos.

Ninguém acerta Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 32 milhões; no Paraná, três cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.569 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (1/3) em São Paulo. O prêmio era de R$ 8,9 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 06 – 07 – 25 – 28 – 31 – 52.

Policiais prendem dez pessoas em esquema que burlava sistema de transferências de de veículos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dez integrantes de um grupo criminoso que burlava o sistema de vistorias e transferências de veículos. O prejuízo gerado às vítimas é de mais de R$ 3,5 milhões. A ação aconteceu em Curitiba e Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (1). A investigação começou a pedido do próprio órgão de trânsito, que identificou a fraude e imediatamente implementou processo de controle mais rígido.

Jogador do Athletico terá que se defender em caso de doping

A Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla em inglês) decidiu recorrer da decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) no caso de doping do uruguaio Agustín Canobbio, 24 anos, hoje no Athletico Paranaense. As informações são do site Futbol.com.uy.

