Curitiba registra 438 novos casos de Covid-19 em sete dias e tem segunda alta consecutiva

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (22/2), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 15/2 a 21/2) 438 novos casos da doença – uma média de 63 por dia, aumento de 6,31% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 412.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/curitiba-registra-438-novos-casos-de-covid-19-em-sete-dias-e-tem-segunda-alta-consecutiva/

Boletim semanal da dengue contabiliza 472 novos casos no Paraná

De acordo com boletim semanal das arboviroses divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (22), o Paraná atingiu 4.110 casos de dengue, distribuídos por 238 municípios. Somente neste ano foram 1.400 casos da doença. Os números referem-se ao atual período sazonal, iniciado em 1º de agosto de 2022.

https://www.bemparana.com.br/noticias/boletim-semanal-da-dengue-contabiliza-472-novos-casos-no-parana/

Júri popular de ex-marido e amigo dele acusados de matar Ana Paula Campestrini começa nesta quinta

O julgamento de Marcos Antonio Ramon e Wagner Cardeal Oganauskas, acusados de envolvimento na morte de Ana Paula Campestrini Oganauskas está marcado para começar nesta quinta (23), a partir das 8h30. Eles serão julgados no Tribunal do Júri em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/juri-popular-de-ex-marido-e-amigo-dele-acusados-de-matar-ana-paula-campestrini-comeca-nesta-quinta/

Greca indica Tico Kuzma, ex-presidente da Câmara de Curitiba, para líder da bancada governista na Casa

O prefeito Rafael Greca (PSD) indicou o vereador Tico Kuzma (PROS) para a liderança do governo na Câmara Municipal de Curitiba. O ofício formalizando a indicação foi encaminhado ao presidente daquela Casa de Leis, vereador Marcelo Fachinello, na tarde de hoje.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/greca-indica-tico-kuzma-ex-presidente-da-camara-de-curitiba-para-lider-da-bancada-governista-na-casa/

Homem de 23 anos vai ao bar jogar baralho e acaba executado em Curitiba

Um homem de 23 anos foi executado dentro de um bar no bairro Tatuquara, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (22). Na hora do crime, a vítima estava jogando baralho com outras pessoas. Ninguém mais ficou ferido.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-de-23-anos-vai-ao-bar-jogar-baralho-e-acaba-executado-em-curitiba-veja-video/

Guarda Municipal de Curitiba registra 39 acidentes e sete prisões por embriaguez na Linha Verde em menos de dois meses

De janeiro até agora, a Guarda Municipal de Curitiba já registrou 39 acidentes na Linha Verde (BR-476). Entre as ocorrências atendidas, sete pessoas foram flagradas e presas por embriaguez ao volante. A maior parte dos casos ocorreu nos fins de semana, durante a madrugada.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/guarda-municipal-de-curitiba-registra-39-acidentes-e-sete-prisoes-por-embriaguez-na-linha-verde-em-menos-de-dois-meses/

Imperatriz Leopoldinense quebra jejum de mais de 20 anos e vence o Carnaval do Rio de Janeiro

A Imperatriz Leopoldinense, escola do bairro de Ramos, foi consagrada como grande campeã do Carnaval carioca em 2023 nesta quarta (22). Com o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, o carnavalesco Leandro Vieira falou sobre Lampião com a escola na qual havia sido campeão da Série Ouro em 2020.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/imperatriz-leopoldinense-quebra-jejum-de-mais-de-20-anos-e-vence-o-carnaval-do-rio-de-janeiro/

Londrina perde para o Nova Mutum e é eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

O Londrina foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Nesta quarta-feira (22), o time paranaense jogava por um empate para avançar de fase, mas foi derrotado pelo Nova Mutum (MT) por 4 a 2, no Estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum.

https://www.bemparana.com.br/esportes/londrina-perde-para-o-nova-mutum-e-e-eliminado-na-1a-fase-da-copa-do-brasil/

Homem morre em rua movimentada e à luz do dia em suposta execução na Grande Curitiba

Um homem ainda não identificado morreu no que parece ser uma execução na Grande Curitiba. O veículo onde ele estava levou dezenas de tiros. Um outro ocupante no carro também foi baleado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-morre-em-rua-movimentada-e-a-luz-do-dia-em-suposta-execucao-na-grande-curitiba/

Incêndio destrói tradicional casa de balada em Santa Catarina

O prédio do Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, foi destruído por um incêndio nesta manhã de quarta-feira (22). O espaço abriga uma das baladas noturnas mais tradicionais do litoral catarinense.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/incendio-destroi-tradicional-casa-de-balada-em-santa-catarina/