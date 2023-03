Polícia Federal mira integrantes de quadrilha que tinha como alvo servidores públicos, promotores e senador Sergio Moro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22 de março, a Operação Sequaz. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro, em pelo menos cinco unidades da federação. Entre os alvos da quadrilha estaria o senador do União Brasil Sergio Moro, ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/operacao-mira-integrantes-de-quadrilha-no-parana-e-outros-estados-que-tinham-como-alvo-servidores-publicos-promotores-e-senador/

Moro promete projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades

O senador Sérgio Moro (Podemos-PR) afirmou nesta quarta-feira, 22, que apresentará ao Senado às 16h um projeto de lei “prevendo a criação de crimes específicos para punir atos de planejamento de atentados contra autoridades públicas”. A proposta legislativa é uma resposta ao planejamento do seu assassinato e de outras autoridades, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Até o momento, nove pessoas foram presas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/moro-promete-projeto-de-lei-para-punir-quem-planeja-atentados-contra-autoridades/

Dino nega vínculo entre operação da PF e entrevista do presidente Lula

O ministro da Justiça e Segurança Publica, Flávio Dino, disse hoje (22), em São Paulo, que a Operação Sequaz, da Polícia Federal (PF) não tem qualquer ligação com a entrevista dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao portal Brasil 247, nessa terça-feira (21). Na conversa, Lula disse que, quando estava preso em Curitiba, queria se vingar do então juiz Sérgio Moro, que comandava a Operação Lava Jato e o condenou a prisão.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/dino-nega-vinculo-entre-operacao-da-pf-e-entrevista-do-presidente-lula/

Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

Apesar da desaceleração da economia e das pressões de parte do governo, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/copom-mantem-juros-basicos-da-economia-em-1375-ao-ano-2/

Curitiba registra 910 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias; alta de 10,3%

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (22/3), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 15/3 a 21/3) 910 novos casos da doença – uma média de 130 por dia, aumento de 10,3% de novos casos com relação à semana anterior, quando eram 825.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/curitiba-registra-910-novos-casos-de-covid-19-nos-ultimos-sete-dias-com-nova-alta/

Preso frentista que ateou fogo em cliente de posto em bairro de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou o suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em um posto de combustíveis no bairro Pilarzinho, em Curitiba. A ação foi possível pela solicitação de mandado de prisão preventiva, que foi concedida pela justiça.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/preso-frentista-que-ateou-fogo-em-cliente-no-posto-em-bairro-de-curitiba/

Corpo é encontrado dentro de bueiro no bairro Sítio Cercado, em Curitiba

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um bueiro no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na manhã de ontem. Após sentirem um cheiro muito forte, funcionários de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Sítio Cercado encontraram um corpo em avançado estado de decomposição dentro de um bueiro no bairro de mesmo nome, em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/corpo-e-encontrado-dentro-de-bueiro-no-bairro-sitio-cercado-em-curitiba/

Saúde de Curitiba convoca grupo com mais de 9 mil pessoas para reforço com a bivalente anticovid

A partir desta quinta-feira (23/3), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação do reforço com a vacina bivalente contra a covid para as pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais. O novo chamamento inclui mais 9 mil pessoas residentes no município.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/saude-dee-curitiba-convoca-grupo-com-mais-de-9-mil-pessoas-para-reforco-com-a-bivalente/

Em 2023, Athletico tem sua maior média de público em estaduais da ‘nova Arena’

O Athletico Paranaense tem em 2023 sua maior média de público em edições do Campeonato Paranaense desde a construção da nova Arena da Baixada, em 2014. Em 2023, o clube recebeu uma média de 15.995 pagantes nas cinco partidas em que foi permitida a entrada de sócios e foram vendidos ingressos.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/em-2023-athletico-tem-sua-maior-media-de-publico-em-estaduais-da-nova-arena/

TCU determina que Bolsonaro entregue joias à Caixa e armas à PF

O TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu, hoje, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve entregar na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. Já as armas que trouxe em 2019 ao voltar de uma viagem ao Oriente Médio deverão ser enviadas à sede Polícia Federal também na capital.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/tcu-determina-que-bolsonaro-entregue-joias-a-caixa-e-armas-a-pf/