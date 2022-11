Deputados ignoram protestos e aprovam venda de ações da Copel; veja como cada parlamentar votou

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, por 38 votos a 14, em primeiro turno, projeto enviado à Casa na segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que autoriza o Estado a vender ações da Copel. Funcionários da companhia promoveram uma manifestação no Centro Cívico contra o pacote e acompanharam a votação nas galerias do plenário para pressionar os deputados a rejeitá-lo. O projeto tramita em regime de urgência.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/deputados-ignoram-protestos-e-aprovam-venda-de-acoes-da-copel-veja-como-cada-parlamentar-votou/

Moraes nega pedido para anular votos do 2º turno e multa PL em R$ 22,9 milhões

O ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou nesta quarta-feira, 23, o pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para anular parte dos votos no segundo turno das eleições. O ministro ainda condenou a legenda a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões por “má-fé”. Moraes também determinou o bloqueio imediato dos fundos partidários da coligação bolsonarista até o pagamento da multa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/moraes-nega-pedido-para-anular-votos-do-2o-turno-e-multa-pl-em-r-229mi/

Curitiba tem chuva forte e granizo na tarde desta quarta; Defesa Civil registra queda de pelo menos oito árvores

A tarde desta quarta-feira (23) veio com chuva de granizo em vários bairros de Curitiba. No Centro Cívico pedras de gelo e chuva forte deixaram o trânsito complicado. A visibilidade ficou comprometida por volta das 16h30. A chuva de gelo durou pouco mais de cinco minutos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/bairros-de-curitiba-registram-chuva-forte-de-granizo-na-tarde-desta-quarta/

Brasil dá largada em busca do hexacampeonato com postura ofensiva contra a Sérvia

A seleção brasileira tenta, a partir das 16h desta quinta-feira, começar a dar fim a uma fila que já dura mais de 20 anos. Em Lusail, no Catar, o Brasil inicia sua busca pelo hexa encarando a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo. E Tite, que ganhou nova chance à frente do time após fracassar em 2018, apostará em uma seleção que mistura jogadores tarimbados em Mundiais, como Neymar e Thiago Silva, com debutantes na competição, casos de Raphinha e Vinícius Jr.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/brasil-da-largada-em-busca-do-hexacampeonato-com-postura-ofensiva-contra-a-servia/

Linhas de ônibus de Curitiba terão reforço por conta de jogo do Brasil na Copa nesta quinta-feira

A Urbanização de Curitiba (Urbs) irá reforçar a operação do transporte coletivo por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24/11) às 16h. A partir das 14h, todos os eixos com veículos expressos e ligeirões circularão com mais ônibus dos principais pontos no centro da cidade em direção aos terminais.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/linhas-de-onibus-de-curitiba-terao-reforco-por-conta-de-jogo-do-brasil-na-copa-nesta-quinta-feira/

Média diária de casos novos de Covid em Curitiba volta a passar de 1.000; cinco estão em UTIs

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (23/11), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 16 a 22/11) 7.067 novos casos da doença – uma média de 1.010 por dia. No mesmo período, foram divulgadas cinco mortes pela doença. As vítimas são três mulheres e dois homens, todos com mais de 76 anos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/media-diaria-de-casos-novos-de-covid-em-curitiba-volta-a-passar-de-1-000-cinco-estao-em-utis/

Inep disponibiliza gabaritos do Enem 2022; exame teve uma questão de matemática anulada

Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova nas modalidades impressa ou digital.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/inep-disponibiliza-gabaritos-do-enem-2022-exame-teve-uma-questao-de-matematica-anulada/

Japão vira de forma heroica sobre Alemanha e protagoniza 2ª ‘zebra’ da Copa

A Alemanha fazia um jogo tranquilo, com 1 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, mas desperdiçava oportunidades importantes e acabou sofrendo uma surpreendente virada do Japão, por 2 a 1, nos minutos finais do confronto pelo Grupo E da Copa do Mundo, nesta quarta-feira. O time germânico vem de um vexame na campanha do Mundial de 2018, na Rússia, onde caiu ainda na fase de grupos. Esta é a primeira vitória do Japão sobre a Alemanha.

https://www.bemparana.com.br/esportes/copa-2022/japao-vira-de-forma-heroica-sobre-alemanha-e-protagoniza-2a-zebra-da-copa/

Nova onda de Covid: Máscaras voltam a ser obrigatórias nos aeroportos e aviões a partir de sexta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu na terça-feira (22) determinar que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil. A exigência volta a ser aplicada pouco mais de três meses após ser derrubada pelos diretores. A adoção não é imediata e prevê um tempo de adaptação: a medida começa a valer na sexta-feira (25).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/nova-onda-de-covid-mascaras-voltam-a-ser-obrigatorias-nos-aeroportos-e-avioes-a-partir-de-sexta/

Parecer técnico do TRE-PR recomenda reprovação de contas de Sergio Moro

Um parecer técnico conclusivo elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, assinado por Christiana Tosin Mercer, da Seção de Contas Eleitorais da corte paranaense, e por Paulo Sergio Esteves, da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, recomenda que as contas do senador eleito Sergio Moro (União Brasil) sejam reprovadas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/parecer-tecnico-do-tre-pr-recomenda-reprovacao-de-contas-de-sergio-moro/

Equipe de transição de Lula vai pedir mudanças no edital de novos pedágios no Paraná

A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou em postagem no Twitter na manhã desta quarta (23) que a equipe de transição do governo Lula está analisando mudanças nos critérios de concessões de rodovias no Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/equipe-de-transicao-de-lula-vai-pedir-mudancas-no-edital-de-novos-pedagios-no-parana/