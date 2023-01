Curitiba tem redução de 44% na média diária de novos casos de Covid-19 em uma semana

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (25), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 18 a 24) 523 novos casos da doença – uma média de 75 por dia, redução de 44% na média diária com relação à semana anterior, que era de 134.

https://www.bemparana.com.br/curitiba/curitiba-tem-reducao-de-44-na-media-diaria-de-novos-casos-de-covid-19-em-uma-semana/

Athletico muda meio time, vence na Arena lotada e iguala marca de Juan Ramón Carrasco

O Athletico venceu por 3 a 1 o Foz, nessa quarta-feira (dia 25) à noite, na Arena da Baixada, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na liderança, com 12 pontos. A equipe do Interior está em 9º lugar, com 3 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-muda-meio-time-vence-na-arena-lotada-e-iguala-marca-de-juan-ramon-carrasco/

Com obras, fila na BR-277 chegou a 30 km em São Luiz do Purunã, na Grande Curitiba

Uma fila de até 30 km se formou no km 130 da BR-277, na região de São Luiz do Purunã, na Grande Curitiba. No local, é realizado uma obra de recomposição asfáltica pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/com-obras-fila-na-br-277-chegou-a-30-km-em-sao-luiz-do-puruna-na-grande-curitiba/

Show dos Backstreet Boys agita a Pedreira Paulo Leminski em Curitiba; veja fotos

O show da banda Backstrret Boys em Curitiba, na noite desta quarta-feira (25), “levantou” a Pedreira Paulo Leminski lotada de fás da banda. Formada por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson, a boy band foi fundada em 1993 e é responsável por inúmeros sucessos.

https://www.bemparana.com.br/cultura/show-dos-backstreet-boys-agita-a-pedreira-paulo-leminski-em-curitiba/

Mega-Sena acumula e vai a R$ 75 milhões; no Paraná, cinco cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.558 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (25) em São Paulo. O prêmio era de R$ 61 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 02 – 10 – 18 – 25 – 34 – 44.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/mega-sena-acumula-e-vai-a-r-75-milhoes-no-parana-cinco-cravam-a-quina-2/

Polícia divulga imagem de suspeito de matar padrasto em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga novas imagens de um suspeito do homicídio de um homem de 35 anos, ocorrido no dia 18 de novembro de 2022, no bairro Campo de Santana, em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-divulga-imagem-de-suspeito-de-matar-padrasto-em-curitiba/

Paraná registras mais 672 casos de Covid e sete mortes de pessoas de 0 a 85 anos

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) nesta quarta-feira (25) confirma mais 672 casos da doença e sete óbitos. As mortes são de pessoas entre 0 e 85 anos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana-registras-mais-672-casos-de-covid-e-sete-mortes-de-pessoas-de-0-a-85-anos/

Polícia prende quatro suspeitos de golpes de venda de cartas de créditos falsas em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas em flagrante por aplicar golpes através da venda de cartas de créditos falsas. A ação aconteceu em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (25).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-prende-quatro-suspeitos-de-golpes-de-venda-de-cartas-de-creditos-falsas-em-curitiba/

Imagens inéditas de câmeras de segurança mostram invasão do STF; assista

Imagens inéditas captadas por câmeras de segurança e de drones durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro mostram a ação de golpistas que invadiram o Supremo Tribunal Federal (STF). Os vídeos estão em poder da Polícia Federal (PF) para auxiliar na investigação dos fatos e na identificação dos vândalos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/imagens-ineditas-de-cameras-de-seguranca-mostram-invasao-do-stf-assista/

Eleição do Rei Momo nesta sexta dá a largada para o Carnaval de Curitiba 2023; veja o que já está programado

Depois de dois anos sem festividades em razão da pandemia de covid-19, o carnaval volta às ruas de Curitiba com uma série de atrações. Ensaios abertos nas quadras das escolas de samba, saídas do bloco Garibaldis e Sacis, aulas de samba nas regionais, carnaval nerd e desfiles na Marechal Deodoro fazem parte da programação oficial do Carnaval 2023, que começa com a eleição do Cortejo Real, na próxima sexta-feira (27/1), a partir das 20h30, no Memorial de Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/eleicao-do-rei-momo-nesta-sexta-da-a-largada-para-o-carnaval-de-curitiba-2023-veja-o-que-ja-esta-programado/