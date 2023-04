Curitiba confirma 759 novos casos de Covid nos últimos sete dias com queda mesmo com “excesso de feriados”

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (26/4), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 19/4 a 25/4) 759 novos casos da doença – uma média de 108 por dia. A redução de novos casos é de 13,45% – 118 casos a menos em relação à semana anterior, quando eram 877.

Coritiba perde para o Sport, é eliminado da Copa do Brasil e amplia três jejuns

O Coritiba está fora da Copa do Brasil de 2023. A eliminação ocorreu nessa quarta-feira (dia 26) à noite, na Ilha do Retiro, com a derrota por 2 a 0 para o Sport, no jogo de volta da terceira fase. Na partida de ida, no Couto Pereira, houve empate em 3 a 3.

Começam obras em pista que afundou na BR-277, no Litoral do Paraná; estimativa é que demore quatro meses

As obras no quilômetro 33 na BR-277 em Morretes, no Litoral do Paraná, onde a pista afundou no dia 7 de março, começaram nesta quarta (26). Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras devem demorar quatro meses.

Prefeito anuncia compra de 70 ônibus elétricos para Curitiba com investimento de R$ 200 milhões

Curitiba deverá investir R$ 200 milhões na compra de 70 ônibus elétricos. O investimento na eletromobilidade em larga escala para a cidade foi anunciado nesta quarta-feira (26/4), nos Estados Unidos, pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, durante a participação dele no Fórum de Prefeitos do Banco Interamericano de Desenvolvimento 2023, em Denver, Colorado.

Justiça suspende Telegram após aplicativo não entregar dados de conteúdos neonazistas à PF

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou nesta quarta-feira, 26, a suspensão temporária do Telegram no Brasil após o aplicativo de mensagens não ter entregado todas as informações solicitadas pela Polícia Federal sobre conteúdos neonazistas na plataforma. A plataforma também deverá pagar uma multa diária de R$ 1 milhão.

Trio faz arrastão em ônibus de Curitiba com armas “fake”, mas acaba pego momentos depois do assalto

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira (26) em Curitiba momentos depois de terem feito um “arrastão” em um ônibus no Sítio Cercado. O trio invadiu o ônibus Circular Sul, anunciou o assalto e tomou pertences dos passageiros.

Homem é preso em flagrante por furto de carne em supermercado da periferia de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 57 anos, por furto de carnes em um supermercado, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A captura ocorreu na manhã desta quarta-feira (26).

Congresso cria CPMI do Golpe; comissão divide bolsonaristas e lulistas

Após dois meses de pressão, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Golpe foi finalmente criada. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez a leitura do requerimento do deputado André Fernandes (PL-CE) que cria a comissão parlamentar em sessão no começo da tarde desta quarta-feira, 26.

Presidente da Assembleia ameaça ‘enquadrar’ deputados ‘brigões’ por falas agressivas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ademar Traiano (PSD), ameaçou na sessão de hoje “enquadrar” os parlamentares que abusarem de falas agressivas e ofensivas no plenário da Casa. Traiano não citou nomes, mas o recado claramente foi dirigido aos deputados Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL) – que desde o início da atual legislatura – vêm trocando pesadas acusações e ataques verbais em seus discursos e manifestações.

Canobbio e Cuello estão em ‘momento de refinamento’, diz técnico do Athletico

O técnico do Athletico, Paulo Turra, explicou o ‘sumiço’ dos pontas Cuello e Canobbio do time titular. Canobbio não foi utilizado nos últimos 3 jogos. Cuello não ficou nem no banco contra o CRB, na última terça-feira, mas chegou a atuar nas duas partidas anteriores (65 minutos contra o Fluminense e 12 minutos contra o Atlético-MG).

