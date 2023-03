Papa Francisco manda mensagem de felicitação pelos 330 anos de Curitiba; leia a carta

Os sinos da Catedral Basílica de Curitiba soaram na manhã desta quarta-feira (29/3), anunciando a celebração de uma missa especial pelo aniversário de 330 anos de Curitiba. Durante a cerimônia foi revelada a mensagem que o papa Francisco enviou para o arcebispo dom José Antônio Peruzzo parabenizando Curitiba pelos 330 anos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/papa-francisco-manda-mensagem-de-felicitacao-pelos-330-anos-de-curitiba/

CRB, Sport e Flamengo são os adversários de Athletico, Coritiba e Maringá na Copa do Brasil

Athletico Paranaense, Coritiba e Maringá conheceram nessa quarta-feira (dia 29) seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil 2023. Em sorteio, ficou definido que o Furacão vai enfrentar o CRB. O Coxa vai pegar o Sport. E a equipe do Interior do Paraná terá pela frente o Flamengo.

https://www.bemparana.com.br/esportes/crb-sport-e-flamengo-sao-os-adversarios-de-athletico-coritiba-e-maringa-na-copa-do-brasil/

Final do Campeonato Paranaense será na Arena da Baixada, decide STJD

O segundo jogo da final do Campeonato Paranaense de 2023 está confirmado para a Arena da Baixada. O FC Cascavel entrou na terça-feira (dia 28) com uma Medida Inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, para que o Athletico Paranaense tivesse que cumprir perda de mando de campo já em 2023 e, com isso, usar um estádio a 100 km da sua sede na atual edição do campeonato estadual. No entanto, o STJD não aceitou a argumentação do clube do Interior.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/final-do-campeonato-paranaense-sera-na-arena-da-baixada-decide-stjd/

Caso Daniel: advogado Elias Mattar Assad assume defesa de Família Brittes

O escritório Elias Mattar Assad – Advogados Associados anunciou nesta quarta (29) que assumiu a defesa de Edison Brittes Jr, acusado de matar o jogador de futebol Daniel em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O mesmo escritório também assumiu a defesa da esposa e da filha de Edson, Cristiana e Allana Brittes, em caso da competência do Tribunal do Júri de São José dos Pinhais. O anúncio acontece menos de um mês após o advogado anterior, Cláudio Dalledone, deixar a defesa de Edison Brittes.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/caso-daniel-advogado-elias-mattar-assad-assume-defesa-de-familia-brittes/

Frentista que botou fogo em cliente é indiciado por tentativa de homicídio qualificado

O frentista que botou fogo em um cliente após uma briga em um posto de gasolina foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, nesta quarta-feira (29). A Polícia Civil do Paraná, que investigava o caso, concluiu o inquérito nesta quarta-feira (29).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/frentista-que-botou-fogo-em-cliente-e-indiciado-por-tentativa-de-homicidio-qualificado/

Casos novos de Covid sobem pela sétima vez em Curitiba

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (29), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 22/3 a 28/3) 1.075 novos casos da doença – uma média de 154 por dia. O aumento de novos casos foi de 18% em relação à semana anterior, quando eram 910. Foi a sétima semana seguida com alta na média diária.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/casos-novos-de-covid-sobem-pela-setima-vez-em-curitiba/

Policiais rodoviários salvam bebê engasgado na Grande Curitiba

Por volta das 16 horas dessa quarta -feira (29) a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em serviço na unidade operacional Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um pedido de ajuda por parte de um funcionário da Prefeitura Municipal de Irati.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policiais-rodoviarios-salvam-bebe-engasgado-na-grande-curitiba-veja-o-video/

Por suposta vingança, mulher é enterrada viva e fica presa em sepultura por mais de 10h em Minas

Uma mulher de 36 anos foi enterrada viva em um cemitério municipal da cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, na última terça-feira, 28. Coveiros acionaram a Polícia Militar após perceberem marcas de sangue próximas de um sepulcro vertical fechado com tijolos e cimento fresco.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/por-suposta-vinganca-mulher-fica-presa-em-sepultura-por-mais-de-10h-em-minas/

Adolescente ameaça outro aluno com uma arma dentro de colégio no interior do Paraná

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no fim da manhã desta quarta (29) após ameaçar outro estudante com uma arma dentro do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, em Arapongas, na região Norte do Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/adolescente-ameaca-outro-aluno-com-uma-arma-dentro-de-colegio-no-interior-do-parana/

Deputado Ricardo Arruda acusa Renato Freitas de ameaça; parlamentar vê ‘racismo’

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) registrou hoje boletim de ocorrência na polícia contra o deputado Renato Freitas (PT) por supostas ameaças sofridas nas sessões plenárias dos dias 27 e 28 da Assembleia Legislativa. Na ocasião, Freitas se referiu à acusação pelo Ministério Público de tráfico de influência contra Arruda.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/deputado-ricardo-arruda-acusa-renato-freitas-de-ameaca-parlamentar-ve-racismo/