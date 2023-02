Paraná recebe as primeiras doses da vacina bivalente contra a Covid-19

A Secretaria estadual da Saúde recebeu nesta quarta-feira (31) a remessa com 32.400 doses da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. É o primeiro lote para a Campanha Nacional de Vacinação 2023, que começa no final deste mês. As doses são destinadas para o reforço de grupos prioritários. Além desta remessa, outras 997.476 doses estão previstas para as próximas semanas para a primeira fase da campanha.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-recebe-as-primeiras-doses-da-vacina-bivalente-contra-a-covid-19/

Curitiba registra queda de 23% dos casos novos de oito mortes por Covid em sete dias

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (8/2), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 1/2 a 7/2) 295 novos casos da doença – uma média de 42 por dia, redução de 23% de novos casos com relação à semana anterior, que era de 383.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/curitiba-registra-queda-de-23-dos-casos-novos-de-oito-mortes-por-covid-em-sete-dias/

Deputados da base do governo Ratinho Jr disputam comando da comissão mais importante da Assembleia

A presidência da Comissão de Constituição e Justiça – considerada a mais importante da Assembleia Legislativa, responsável pela análise da legalidade de todos os projetos que são votados pela Casa – está sendo alvo de intensa disputa entre parlamentares da base de apoio do governo Ratinho Jr na Casa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/deputados-da-base-do-governo-ratinho-jr-disputam-comando-da-comissao-mais-importante-da-assembleia/

Júri de ex-marido e amigo dele acusados de matar Ana Paula Campestrini é marcado para o dia 23

O juiz Thiago Flôres Carvalho, da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri de Curitiba, marcou para o próximo dia 23 o júri de dois dos acusados pela morte de Ana Paula Campestrini. Serão julgados o ex-marido da vítima e ex-presidente do clube Morgenau, Wagner Oganauskas, Marcos Antonio Ramon, amigo dele e também ex-diretor do clube.

https://www.bemparana.com.br/noticias/juri-de-ex-marido-e-amigo-dele-acusados-de-matar-ana-paula-campestrini-e-marcado-para-o-dia-23/

Coritiba vai enfrentar campeão do Acre na primeira fase da Copa do Brasil

O Coritiba vai enfrentar o Humaitá-AC na primeira fase da Copa do Brasil. O confronto foi definido em sorteio nessa quarta-feira (dia 8). A partida ainda não tem data definida, mas será entre 22 de fevereiro e 1º de março, em Porto Acre-AC, a 3.700 km de Curitiba. O clube é o atual campeão do Acre.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/coritiba-vai-enfrentar-campeao-do-acre-na-primeira-fase-da-copa-do-brasil/

Mulheres privadas de liberdade doam cabelos para pacientes em tratamento contra o câncer no Paraná

“O cabelo para a mulher é algo muito importante. Se o cabelo amanhece bonito é como se nós tivéssemos amanhecido com um dia melhor”. A fala é de uma mulher privada de liberdade que, em uma ação inédita, mobilizou outras quatro colegas de cela, na Cadeia Pública de Corbélia, no Oeste do Paraná, para juntas doarem os cabelos à pacientes em tratamento contra o câncer.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/mulheres-privadas-de-liberdade-doam-cabelos-para-a-pacientes-em-tratamento-contra-o-cancer-no-parana/

Entidades de gastronomia e turismo do Paraná vão retomar campanha contra assédio sexual

As denúncias de assédio e violência sexual envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, que está preso na Espanha, acendeu o sinal de alerta da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Federação de Turismo do Paraná (Feturismo) e Confederação Nacional de Turismo (CNTur), que em 2015 lançaram uma campanha de conscientização dos colaboradores e prevenção a estes tipos de crimes dentro dos estabelecimentos do setor em Curitiba e no Estado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/entidades-de-gastronomia-e-turismo-do-parana-vao-retomar-campanha-contra-assedio-sexual/

O que se sabe sobre os ataques golpistas em Brasília após um mês da invasão

Há um mês, Brasília era palco de um cenário de terror e de violência. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram os prédios públicos do Congresso Nacional, do Superior Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Os vândalos marcharam do Quartel-General do Exército até a Esplanada e furaram, sem resistência da Polícia Militar, um bloqueio e invadiram os edifícios dos Três Poderes.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/o-que-se-sabe-sobre-os-ataques-golpistas-em-brasilia-apos-um-mes-da-invasao/

Fábrica no Paraná tem 1ª linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos do Brasil

A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, inicia 2023 com um marco histórico para a indústria automotiva nacional: o lançamento da primeira linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos no país. A linha foi implementada em uma nova fábrica com área total de 10 mil m², que será inaugurada no próximo mês na cidade de Campo Largo, no Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/fabrica-no-parana-tem-1a-linha-de-montagem-de-veiculos-utilitarios-100-eletricos-do-brasil/

Pequenos negócios geraram 81% das vagas de trabalho em 2022 no Paraná

As micro e pequenas empresas paranaenses (MPE) foram responsáveis por 81,9% das vagas criadas em 2022 no Estado. No Brasil não foi diferente, a cada dez postos de trabalhos gerados, aproximadamente oito foram criados pelos pequenos negócios, segundo levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/pequenos-negocios-geraram-81-das-vagas-de-trabalho-em-2022-no-parana/