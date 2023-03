Tráfego na BR-277 é liberado em meia pista nos dois sentidos no Litoral do Paraná

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou em nota divulgada no fim da tarde desta quarta (8) que pretendia liberar a BR-277, em meia pista, em ambos os sentidos a partir das 19 horas.

Com interdição da BR-277, movimento na BR-376 aumenta e fila chega a 12 quilômetros nesta quarta

Com o bloqueio da BR-277 na pista sentido Litoral do Paraná, o movimento na BR-376, em direção às praias paranaenses e catarinenses começou a subir na tarde desta quarta (8). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila no sentido Litoral já era de 12 quilômetros por volta das 16 horas.

Setor agropecuário do Paraná fala em prejuízo “incalculável” com bloqueio na BR-277

A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), publicou nesta quarta-feira (8) uma nota com relação ao bloqueio da BR-277, sentido Litoral, causado pelo aparecimento de rachaduras no asfalto no km 33,5 da rodovia na terça-feira (7). A federação chama a atenção para o momento, de escoamento da safra, e de perdas para o setor.

Curitiba registra 778 novos casos de Covid nos últimos sete dias, alta de 29,4%

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (8/3), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 1/3 a 7/3) 778 novos casos da doença – uma média de 111 por dia, aumento de 29,4% de novos casos com relação à semana anterior, quando era 601.

Com baixa procura, Saúde de Curitiba amplia convocação de bivalente para 70 anos ou mais

Por conta da baixa procura pela vacinação bivalente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba decidiu ampliar a convocação do público já realizada anteriormente. A partir desta quinta-feira (9/3), estarão aptos a receber o reforço todos os nascidos até 1953. Com esse chamamento, ficam contemplados todos com 70 anos ou mais, além daqueles que completarão essa idade no decorrer de 2023.

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 9 milhões; no Paraná, dois cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.571 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (8) em São Paulo. O prêmio era de R$ 3 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Bolsonaro diz a TV que ficou com segundo pacote de joias da Arábia Saudita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu nesta quarta-feira, 8, à CNN Brasil que ficou com o segundo pacote de joias da Arábia Saudita que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque.

Marcha das Mulheres protesta contra todas as formas da violência no Centro de Curitiba

A Praça Santos Andrade foi palco do início da Marcha das Mulheres nesta quarta (8) em Curitiba. Organizada pela 8M – Frente Feminista de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral e outras entidades sindicais e representativas, o evento reuniu centenas de mulheres desde as 17 horas. Na pauta: a resistência delas contra todas as formas de violência.

Fala transfóbica: Bancada do PSOL entra com notícia-crime no STF contra Nikolas

A bancada do PSOL na Câmara acaba de entrar com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele é acusado de transfobia. O deputado usou a tribuna nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, para atacar mulheres transgênero. Ele afirmou que as ‘mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres’. Também vestiu uma peruca e ironizou: “Hoje me sinto mulher, deputada Nicole.”

Caminhão invade quintal de casa em Curitiba; motorista morre

Um caminhão invadiu o quintal de uma casa na noite desta quarta-feira (8) em Curitiba. O motorista morreu no local.

