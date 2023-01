Covid-19: 1º caso brasileiro da variante Kraken é identificado no interior de SP

A variante XBB.1.5 do coronavírus, conhecida como Kraken, foi detectada pela primeira vez no Brasil nesta quinta-feira, 5. A paciente é uma mulher de 54 anos moradora do município de Indaiatuba, interior de São Paulo. Nesta quarta-feira, 4, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia feito um alerta sobre o aumento de casos da XBB.1.5 na Europa e nos Estados Unidos e afirmado que a subvariante derivada da Ômicron é a versão mais transmissível da covid-19 identificada até o momento.

Socorrista de 23 anos morre em acidente entre moto e caminhão no Contorno Leste, na Grande Curitiba

Uma socorrista de 23 anos morreu e um homem que estava com ela numa moto acabou ferido após colidir com um caminhão na tarde desta quinta (5), no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A rodovia está totalmente interditada no sentido São Paulo e o tráfego na região segue complicado com mais de 10 quilômetros de fila. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o motociclista tentava ultrapassar o caminhão. Há suspeita de que a motor da moto falhou. Ela caiu da moto, foi parar embaixo do caminhão e foi arrastada por cerca de 150 metros.



Polícia prende motorista de aplicativo suspeito de tentar dopar mulher com bala de cocaína em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 45 anos, suspeito de tentar dopar uma mulher, no dia 19 de dezembro, no bairro Água Verde, em Curitiba. A ação aconteceu nesta quinta-feira (5), em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. Ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele é motorista de aplicativo.

Deputado paranaense Zeca Dirceu é confirmado como novo líder do PT na Câmara

A bancada do PT confirmou hoje a escolha do deputado paranaense Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara. Por causa de uma disputa entre correntes petistas, porém, ficou acertado que haverá um revezamento na liderança. Pelo acordo, Zeca será líder da bancada petista até 2024, quando passa o bastão para o deputado Odair Cunha (MG). A partir de 2025 o posto fica com o deputado Lindbergh Farias (RJ). Ficou acertado, ainda, que a deputada Maria do Rosário (RS) será o nome indicado pela bancada para ocupar um cargo na Mesa Diretora da Câmara. O PT apoia a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e gostaria que Maria do Rosário ficasse com a primeira secretaria, mas esse arranjo ainda precisa ser definido com outros partidos.

Requião critica Gleisi por oferecer a ele ‘sinecura para não trabalhar’ em Itaipu

O governo Lula está apenas em sua primeira semana, mas já vive a primeira crise de relacionamento com um de seus principais aliados no Paraná. Depois de ter recusado o convite da presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para assumir a presidência do conselho da Itaipu, o ex-governador e candidato do PT ao governo do Estado na última eleição, Roberto Requião, afirmou, em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, que se sentiu “desrespeitado” pela oferta, que classificou como uma “sinecura para não fazer nada”.

Curitiba apresenta tendência de queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre adultos estão com tendência lenta de queda, segundo o Boletim InfoGripe divulgado hoje (5) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o levantamento, o motivo é a diminuição de agravamentos da covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o estudo, o o Paraná, apresenta tendência de estabilidade dos casos de SRAG, enquanto Curitiba conta com probabilidade de 75% de queda.

Inep divulga datas de inscrição e aplicação do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. A informação foi divulgada na segunda-feira (2). Também foram divulgadas as datas de inscrição do exame, que devem ser feitas entre 8 e 19 de maio para o Enem Regular. A divulgação do resultado está prevista para 16 de janeiro de 2024.

Com cinco reforços, valor de mercado do elenco do Coritiba sobe para R$ 203 milhões

Os cinco reforços contratados pelo Coritiba para a temporada 2023 colocaram o elenco em outro patamar. Pelo menos, é o que mostram os dados do Transfermarkt.de. Especializado no mercado da bola, o site alemão estabelece um valor de mercado para cada jogador. E os cinco novos nomes do Coxa aumentaram o valor do elenco de R$ 141,5 milhões para R$ 203,2 milhões.

Athletico testa 22 jogadores em jogo-treino e sete ficam de fora. Veja a lista

O Athletico Paranaense realizou um jogo-treino contra o Camboriú-SC nessa quinta-feira (dia 5) pela manhã, no CT do Caju. O placar foi de 1 a 0 para o Camboriú, vice-campeão catarinense de 2022. O técnico Paulo Turra usou 22 jogadores no trabalho, que não foi aberto a imprensa e torcedores. O clube não divulgou a escalação usada, apenas a lista de atletas utilizados pelo treinador.

Dez mil veículos devem participar da tradicional bênção de carros em Curitiba nesta sexta; veja como vai funcionar

Cerca de 10 mil veículos devem participar da tradicional bênção de carros e fiéis que ocorre nesta sexta-feira (6), das 5 horas às 20h30, na Igreja dos Capuchinhos, no bairro Mercês. Essa é a 71ª edição do evento organizado anualmente pela Paróquia Nossa Senhora das Mercês. A ação deve deixar o trânsito mais lento na região e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para manter a fluidez, evitar bloqueio nos cruzamentos e parada de veículos em fila dupla.