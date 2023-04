No Paraná, 44 adolescentes foram apreendidos por envolvimento, organização e ameaças a ataques nas escolas

No Paraná, desde o início dos ataques registrados em escolas no Brasil, 44 adolescentes foram apreendidos por divulgarem informações nas redes sociais sobre organização ou ameaça de invasão a escolas. O número foi revelado pelo Coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, em audiência pública em Londrina, Norte do Paraná.

Governo do Paraná anuncia pacote com medidas de segurança para as escolas do Estado

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (13), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou uma série de ações focadas na prevenção a casos de violência nas escolas do Paraná. Elas têm foco no aumento da presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e em uma maior integração entre os órgãos estaduais para evitar que o Estado passe por situações que, infelizmente, têm sido registradas no Brasil recentemente.

Guarda flagra serviço de delivery de droga na Grande Curitiba

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária, em patrulhamento preventivo pelo bairro Cachoeira, abordou um veículo por volta de 2h50min da madrugada desta quinta-feira(13). O veículo transitava em velocidade incompatível com a via.

Quatro suspeitos do assalto a banco em Antonina são presos e mais de R$ 300 mil foram recuperados

A Polícia Militar do Paraná informa que, até a manhã desta quinta-feira, 13 de abril, quatro suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária de Antonina, no litoral paranaense, já foram identificados. Durante as buscas, os quatro suspeitos entraram em confronto com os militares estaduais, um em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e três em Morretes, no Litoral.

Justiça determina busca e apreensão de documentos sobre vazamento de nafta em Paranaguá

Após pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 23ª Vara Federal de Curitiba autorizou à Polícia Federal (PF) acesso a todos os tipos de documentos e informações relacionados ao vazamento de nafta ocorrido no último domingo (9) no terminal marítimo Terin no Porto de Paranaguá (PR). Os mandatos foram cumpridos pela PF na manhã desta quinta-feira (13).

Pedágio: Ministério dos Transportes confirma aporte para descontos superiores a18%

Após uma série de conversas e negociações com o Governo do Estado, o ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta quarta-feira (12) que o modelo de concessão dos dois primeiros lotes de rodovias do Paraná contará com o depósito do aporte somente se o desconto sobre a tarifa teto do pedágio for maior que 18%. O aumento da curva de aporte vai dar incentivos para que os descontos na tarifa sejam maiores.

Lula entra na lista dos 100 mais influentes da revista Time, ao lado de Biden e Zelenska

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes em 2023, segundo a revista norte-americana Time, uma das publicações semanais mais prestigiadas do mundo. O perfil de Lula é assinado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore.

Fim de contrato: Hospital do Rocio deixa de receber pacientes encaminhados pelo Siate e pelo Samu na Grande Curitiba

O Hospital do Rocio, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), não recebe mais pacientes com traumas e emergências encaminhadas por ambulâncias do Siate e Samu desde as 12 horas desta quinta (13). A medida foi tomada após o fim do contrato com o governo do Estado.

Coritiba busca dois pontas no futebol gaúcho; um deles já atuou em seleção brasileira de base

O Coritiba está atrás de mais reforços para o Campeonato Brasileiro. Após fechar com o lateral-esquerdo Jamerson (Guarani) e com o centroavante Zé Roberto (Mirassol), o clube tenta trazer mais um lateral-direito, mais um zagueiro e mais dois pontas. Os dois pontas podem ser Gabriel Silva, do Grêmio, e Wesley Pombo, do Caxias. Ambos passaram pelas categorias de base do Grêmio.

Após 270 minutos sem gols, técnico do Athletico cita volume de 34 finalizações em dois jogos

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, evitou criticar o desempenho ofensivo da equipe, mesmo após três partidas sem marcar gols (270 minutos no total). O time empatou em 0 a 0 com o Cascavel, no segundo jogo da final do Campeonato Paranaense, e com o Alianza Lima, na Libertadores. E perdeu por 1 a 0 para o CRB, na Copa do Brasil.

