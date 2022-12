Polícia Federal cumpre 16 mandados em 10 cidades do Paraná contra bolsonaristas suspeitos de organizarem atos antidemocráticos

A Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação que faz buscas contra pessoas ligadas a atos antidemocráticos em todo o País, entre eles os bloqueios de estradas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Investigadores consideram que trata-se da maior ofensiva já realizada conta os financiadores dos atos antidemocráticos. No Paraná são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em 10 cidades.

Governo do Paraná firma acordo com Dnit e vai executar obras emergenciais na BR-277

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) firmou um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para comandar a execução das obras de reparos em dois pontos que foram alvo de deslizamento na BR-277, no Litoral. Os locais exatos são no km 39 e no km 41. A medida visa restaurar o fluxo de veículos o mais rápido possível.

Sete estudantes são levados à emergência após suposto envenenamento em colégio na Grande Curitiba

Sete alunos do Colégio Estadual Professor Anderson Rangel, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, na manhã desta quinta (15) com suspeita de envenenamento. Eles têm entre 12 e 14 anos.

Após furtar ferramentas, jovem é amarrado em árvore e espancado por uma hora em bairro de Curitiba

Os moradores do Água Verde detiveram um indivíduo flagrado furtando ferramentas de um jardineiro de dentro de um carro na tarde desta quarta-feira (14). O furto ocorreu na Rua Amazonas.

Paraná tem mais 4.042 casos de Covid e cinco mortes; vítimas tinham entre 44 e 92 anos

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta quinta-feira (15) traz mais 4.042 casos de Covid-19 confirmados além de cinco novos óbitos. As vítimas tinham entre 44 e 92 anos.

STF adia decisão sobre orçamento secreto com placar de 5 x 4 por derrubada

Com cinco votos a favor de declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima segunda-feira, 9, a decisão final sobre a derrubada ou manutenção do esquema operado a partir das emendas de relator-geral do orçamento (RP-9).

TSE nega ação do PT e decide que Sergio Moro poderá tomar posse como senador

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, 15, que o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), poderá tomar posse como senador. Os ministros negaram recurso da federação formada por do PT, PCdoB e PV contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que decidiu manter o registro de candidatura de Moro.

Reitor da UFPR fala da grave situação orçamentária de universidades e institutos federais

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Ele disse que os cortes realizados no começo do mês inviabilizaram qualquer pagamento, até mesmo os compromissos previamente assumidos.

Reforma polêmica faz Teatro Paiol virar meme nas redes sociais

Em novembro, a prefeitura de Curitiba finalizou as obras de reforma do Teatro Paiol, localizado no bairro Prado Velho, Regional Matriz. O espaço que originalmente era um paiol para guardar pólvora, foi idealizado, criado por Jaime Lerner e inaugurado há 51 anos, em 27 de dezembro de 1971, com um show de Vinicius de Moraes e Toquinho.

Polícia prende 7 em operação contra quadrilha que lesava lojas de departamentos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas e apreendeu computadores durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (15), contra uma associação criminosa responsável por lesar lojas de departamentos no Paraná. Uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 500 mil.

França tem três jogadores em seleção provisória dos melhores da Copa do Mundo

A seleção provisória do WhoScored mostra os melhores jogadores da Copa do Mundo de 2022 após seis rodadas – três pela fase de grupos, uma pelas oitavas de final, uma pelas quartas de final e uma pela semifinal. Para entrar na equipe dos melhores, é preciso ter disputado pelo menos dois jogos na competição. A cada partida, o site inglês atribui uma nota de 0 a 10 para cada jogador, com base no desempenho em campo e com o suporte de mais de 200 tipos de estatísticas (gols, assistências, passes decisivos, lançamentos, faltas, cartões, desarmes, jogo aéreo e dribles, por exemplo).

