Descida para o Litoral do Paraná pela BR-277 tem 18 km de fila nesta quinta

A tarde desta quinta-feira (16) tem fila na descida da Serra do Mar pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, segundo o Twitter do Departamento de Estradas de Rodagem, a partir do km 42, onde há o desvio operacional. Pouco antes das 19 horas a fila estava com 18 quilômetros.

Com gol de Pablo, Athletico vence o Cascavel e assegura o primeiro lugar por antecipação

O Athletico Paranaense venceu por 1 a 0 o Cascavel, nesta quinta-feira (dia 16) à noite, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou isolado na liderança, agora com 28 pontos. A equipe do Interior está em 6º lugar, com 11 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Bolsas de pesquisa terão reajuste de 25% a 200% a partir de março

O governo federal oficializou nesta quinta-feira (16) o reajuste nas bolsas de pesquisa, que varia de 25% a 200% entre bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência. Segundo o governo, os novos valores passam a vigorar a partir de março.

Carnaval sem assédio: saiba como denunciar importunações durante a folia no Paraná

O Carnaval é a festa da diversão e se tem algo que não combina com a alegria da folia é a importunação e o assédio sexual. O Governo do Estado mantém alguns canais de denúncia que podem ajudar os foliões, em especial as foliãs, a registrar casos de assédio e qualquer forma de violência contra a mulher durante o Carnaval.

Paraná teve mais de 80 casos de violência contra jornalistas desde 2017; MP vai investigar

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná (MP/PR) pediu às promotorias que adotem medidas em favor do direito à liberdade de imprensa, principalmente, apurando casos de violência contra jornalistas e comunicadores.

TJPR nega habeas corpus a policial federal que matou e feriu pessoas em posto de gasolina em Curitiba

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em julgamento, nesta quinta-feira (16/), por unanimidade de votos, negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Ronaldo Massuia Filho, policial federal que matou e feriu pessoas em posto de gasolina em Curitiba em 1º maio do ano passado. A relatora foi a desembargadora Lídia Maejima. Ele está preso desde o dia do crime.

TCU vai apurar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) vão avaliar os gastos que a Presidência da República realizou no cartão corporativo, de agosto a outubro de 2022. A abertura do processo de fiscalização foi aprovada nesta quarta-feira (15) e atende a um pedido do Congresso Nacional.

Vândalos invadem CMEI e desenham símbolos nazistas nas paredes de uma das salas de aula no Paraná

Vândalos invadiram o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dom Bosco em Tapejara, município do noroeste do Paraná, e depredaram o espaço com desenhos de símbolos nazistas nas paredes de uma sala de aula.

Polícia do Paraná investiga morte de homem após uso de anestésico enquanto fazia tatuagem

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte do vendedor David Luiz Porto Santos, 33 anos, de Curitiba, após fazer uma tatuagem no braço em Curitiba. A suspeita é que a causa seja o anestésico aplicado. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) não precisou a quantidade do medicamento que foi aplicado em David, mas indicou que os exames são “sugestivos para intoxicação exógena por lidocaína”.

Motorista com sintomas de pré-infarto é socorrido em posto da PRF da BR-277 em Irati, interior do Paraná

Na manhã desta quinta-feira, 16, por volta das 10 h, no km 245 da BR 277, policiais rodoviários federais prestaram socorro ao motorista de um caminhão que se queixava de um forte desconforto na região ocular esquerda.

