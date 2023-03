Se chuva parar, DER do Paraná deve reabrir a Estrada da Graciosa nesta sexta-feira

Após monitoramento dos níveis pluviométricos mais recentes, e com base na previsão meteorológica dos próximos dias, que indicam poucas chuvas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) volta a reabrir a Estrada da Graciosa nesta sexta-feira (17) ao meio-dia.

Caos nas estradas: obra emergencial no km 41 da BR-277, no Litoral do Paraná, chega a 80% de execução

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) atingiu nesta quinta (16) a marca de 80% dos serviços executados na obra emergencial de contenção de encosta no km 41 da BR-277, na região do Litoral.

Médica acusada de homicídios em UTI de Curitiba é absolvida; MPPR diz que vai recorrer

Nesta quinta feira (16), o Tribunal de Justiça do Paraná, pela sua 2ª Câmara Criminal, julgou recurso de embargos infringentes, interpostos pela defesa da médica Virginia Helena Soares de Souza, acolhendo a pretensão defensiva e, assim, acordando pela absolvição por quatro votos a um.

Curitiba convoca gestantes e puérperas para receber vacina bivalente contra a Covid

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba começa a aplicar a vacina bivalente contra a covid em gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto). Serão vacinadas com este reforço gestantes (em qualquer idade gestacional) e puérperas com 12 anos ou mais. O novo chamamento contempla 15 mil mulheres.

Curitiba começa aplicação do 1º reforço da vacina nas crianças e alerta que a Covid ainda mata

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começou a aplicar, hoje, a 1ª dose de reforço da vacina anticovid em crianças nascidas até 2012. Nesta sexta-feira (17), será a vez das nascidas até 2013. As próximas faixas etárias do grupo serão convocadas em breve, até englobar todas as crianças de 5 a 11 anos, conforme determina o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Em Foz, Lula se encontra com viúva de petista morto por bolsonarista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta quinta-feira, 16, com a família do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu (PR), durante a própria festa de aniversário por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu durante viagem do presidente à cidade.

Trabalhador morre ao ser ferido em desabamento de estrutura em Curitiba. Veja os vídeos do caso

Três homens, pai e filhos, trabalhavam na demolição de uma obra no bairro Rebouças, em Curitiba, quando a estrutura da construção desabou sobre um dos trabalhadores. A construção na Avenida Brigadeiro Franco, em frente à Praça da Arena da Baixada, será substituída por um prédio residencial.

Suspeito de estuprar e engravidar a própria filha acaba preso no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 42 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de 15, em Itajaí, no Estado de Santa Catarina. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (16), em Paranavaí, na região Noroeste do Paraná.

Novo serviço de bicicletas compartilhadas pode iniciar em Curitiba no segundo semestre

Técnicos da Prefeitura de Curitiba e da empresa Tembici alinham os detalhes finais para a implantação dos serviços de bicicletas compartilhadas na cidade. A estimativa é que no início do segundo semestre deste ano, Curitiba tenha as estações implantadas e as bicicletas disponíveis para a locação.

Deco é trunfo do Barcelona para comprar Vitor Roque, do Athletico, diz site espanhol

O site espanhol Mundo Deportivo publicou nessa quinta-feira (dia 16) um novo capítulo sobre a negociação entre Barcelona e Athletico Paranaense pelo atacante Vitor Roque, 18 anos. Uma das novas informações é que o clube espanhol vê como trunfo a boa relação entre Deco e Felipão, além da participação de André Cury, empresário do jogador.

