Mulher é presa após operação de resgate de mais de 300 cães em situação de maus-tratos em Curitiba

Mais de 300 cães, em situação de maus-tratos, foram resgatados por uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A dona da casa onde estavam os animais foi presa nesta manhã de quinta-feira, 19 de janeiro. Os animais foram encontrados vivendo em situações insalubres, em uma casa no bairro São Lourenço, na capital paranaense. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

Famílias atingidas pelas fortes chuvas da semana em Curitiba são atendidas pela Ação Social

Equipes da Prefeitura de Curitiba, integradas por servidores da Defesa Civil de Curitiba e da Fundação de Ação Social (FAS), prestaram atendimento a famílias nas regionais Portão, CIC, Pinheirinho e Tatuquara e outras regiões da cidade em razão das fortes chuvas que atingiram Curitiba, principalmente na terça-feira (17/1) e quarta-feira (18/1).

Ratinho Jr diz ter fechado acordo com governo Lula sobre modelo de novos pedágios; PT contesta

Após reunir-se hoje em Brasília (DF) com o governador Ratinho Junior (PSD) com o ministro do Transportes, Renan Filho, alegou que fechou acordo com o governo federal para manter o modelo de novas concessões do pedágio no Paraná elaborado na gestão Bolsonaro, que prevê leilão por menor tarifa com desconto condicionado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia da realização de obras.

Em Curitiba, homem simula a própria morte e revela que estava vivo durante o velório

O que começou com um velório na Capela Vaticano acabou com uma festa de aniversário na Capital. Segundo o cerimonialista Baltazar Lemos, de 60 anos, ideia era descobrir quem iria em seu enterro para depois celebrarem juntos a vida

Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou nesta tarde (19) que foi aceito o pedido de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Americanas. A decisão é do juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial da capital. Na semana passada, a descoberta de inconsistências contábeis no balanço fiscal do grupo resultou no pedido de demissão do presidente Sérgio Rial e do diretor de relações com investidores André Covre.

Mistério: Polícia encontra parte de corpo, sem cabeça e braços, em córrego na Grande Curitiba

Parte de um corpo foi encontrado pela polícia nesta quinta-feira (19) em um córrego no bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Enrolado em uma manta, os policiais acharam o tronco de uma pessoa, aparentemente um homem adulto, sem a cabeça e os braços.

Operário cai de prédio em reforma e morre na Cidade Industrial de Curitiba

Um homem de 50 anos morreu em um acidente de trabalho nesta quinta-feira (19), na Cidade Industrial de Curitiba. Ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros, bateu a cabeça e possivelmente teve um traumatismo craniano.

PF prende 3º alvo de operação que mira líderes e financiadores de atos golpistas

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira, 19, o terceiro alvo da Operação Ulysses, que mira em organizadores, líderes e financiadores de bloqueios em rodovias, manifestações em frente aos quartéis do Exército de Campos dos Goytacazes, e atos golpistas do dia 8 – quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, no Distrito Federal.

Saúde confirma mais 1.342 casos e oito óbitos por Covid no Paraná no boletim desta quinta

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 1.342 casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta quinta-feira (19). Dos casos registrados neste boletim, quase a metade são de meses passados.

Pablo fica a dois gols de igualar o maior artilheiro do atual elenco do Athletico

O centroavante Pablo, 30 anos, é o segundo jogador com mais gols pelo Athletico Paranaense entre os integrantes do atual elenco. Com os quatro gols nas duas partidas de 2023, ele chegou à marca de 49 em 218 jogos. Agora, está dois atrás do atacante Marcelo Cirino, 30 anos, que soma 51 gols em 236 partidas pelo Furacão.

