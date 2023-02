Morre a jornalista e apresentadora Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu no Rio nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, aos 73 anos. “É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota. “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”.

Com um jogador a mais, Coritiba vence de virada o Cianorte

O Coritiba venceu por 3 a 1 o Cianorte, nessa quinta-feira (dia 2) à noite, no Couto Pereira, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 2ª colocação, com 16 pontos. A equipe do Interior está em 6º lugar, com 10 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Na próxima rodada, o Coxa pega o Athletico na Arena da Baixada, neste domingo.

Denúncias anônimas garantem apreensão de 3,1 toneladas de maconha no Paraná em janeiro

Denúncias anônimas são uma forma de auxílio da população para a atuação repressiva e estratégica das forças de segurança contra o tráfico de drogas e outros crimes. No Paraná, os cidadãos podem colaborar através do telefone 181 da Secretaria estadual da Segurança Pública (Sesp). Durante o mês de janeiro, as queixas anônimas registradas por este canal possibilitaram a apreensão de 3,1 toneladas de maconha, além de outras drogas.

Paraná entra em alerta por causa de surto de chikungunya no Paraguai. Saiba os sintomas da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) emitiu nesta quarta-feira (2) alerta às 22 Regionais de Saúde para um possível aumento de casos de febre chikungunya, principalmente nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. O informativo foi enviado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) como medida de prevenção aos municípios paranaenses devido a um surto da doença no Paraguai.

Após receber ligações de filhos de Bolsonaro, Marcos do Val muda versão sobre plano golpista

Depois de receber ligações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) mudou sua versão sobre a denúncia de que teria sido montando uma operação para barrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com risco de deslizamento, BR-376 é totalmente interditada mais uma vez no Litoral do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nova interdição no quilômetro 669 da BR-376, no Litoral do Paraná, a partir das 18 horas desta quinta (2). A interdição segue até pelo menos as 6 da manhã de sexta (3), quando uma nova avaliação será feita. O motivo é a grande quantidade de chuva no local que eleva o perigo de novos deslizamentos.

MPF recomenda à Funai que retome a demarcação da terra indígena no Litoral do Paraná

O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para que retome o procedimento de demarcação da Terra Indígena Sambaqui, ocupação tradicional do povo indígena Guarani Mbyá, localizada no município de Pontal do Paraná (PR).

Indústria fecha 2022 com saldo positivo de empregos no Paraná

A indústria encerrou o ano passado com 15.271 novas vagas de trabalho abertas no Paraná. Foi a terceira atividade econômica que mais abriu oportunidades, superada pelo setor de serviços (77 mil) e de comércio (21 mil). Mesmo com alta na oferta, o saldo de empregos (admissões menos os desligamentos) caiu 65% em relação a 2021, quando chegou a 44.430 novos contratados.

Terans supera Guerrón e é o segundo estrangeiro com mais gols pelo Athletico

O meia David Terans, 28 anos, chegou à marca de 28 gols em 103 jogos pelo Athletico Paranaense. Na última quarta-feira (dia 1º), ele fez dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Azuriz, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. Com isso, o uruguaio superou o equatoriano Joffre Guerrón e passa a ser o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube.

Dólar cai para R$ 5,04 após BC sinalizar juros altos por mais tempo

Ainda sob reflexo da decisão sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, o mercado financeiro teve um dia com desempenho misto. O dólar fechou com pequena queda, após operar abaixo de R$ 5 durante o dia. A bolsa de valores recuou para os 110 mil pontos, pressionada pelos juros altos no Brasil.

