Jogadores de Athletico e Coritiba são suspensos pela briga no clássico; veja as punições

Os jogadores envolvidos na briga do jogo entre Athletico e Coritiba, no dia 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, foram julgados nessa quarta-feira (dia 1º) à noite no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), na 3ª Comissão Disciplinar (primeira instância).

Auditor do TJD é afastado após notas de repúdio de Athletico, Coritiba e Palmeiras

Rubens Dobranski, auditor da 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), foi afastado das suas funções no Tribunal na noite dessa quinta-feira. A decisão foi comemorada pelo Coritiba.

Dois trabalhadores ficam feridos em obra de condomínio de luxo, em Curitiba

O muro de um condomínio de luxo desabou sobre dois trabalhadores nesta manhã de quinta-feira, 2 de março. Eles estavam trabalhando no calçamento, ao lado do muro, de um condomínio de luxo localizado na Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Ministro dos Transportes cancela vinda ao Paraná para dar largada aos novos pedágios

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL), cancelou hoje uma visita a Curitiba para esta sexta-feira, onde assinaria ao lado do governador Ratinho Júnior (PSD), a delegação à União das rodovias estaduais dos dois primeiros lotes das novas concessões de pedágio no Paraná. A vinda de Renan Filho foi anunciada pelo governo do Estado no início da tarde, mas o cancelamento foi confirmado à noite.

Créditos da passagem de ônibus adquiridos antes do reajuste em Curitiba terão tarifa a R$ 5,50 por 30 dias

A Urbanização de Curitiba (Urbs) determinou que a tarifa de ônibus também ficará “congelada” a R$ 5,50 por 30 dias nos créditos comprados até 28 de fevereiro para o cartão usuário e o cartão avulso (carregados por pessoa física). O benefício já está valendo para o cartão vale-transporte (carregado pelo empregador).

Governo dá prazo de cinco dias para denúncia de preço abusivo da gasolina

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fixou prazo de cinco dias para entidades dos estados, municípios e da sociedade civil denunciarem práticas abusivas na venda de combustíveis. O prazo começa a valer nesta sexta-feira (3).

Liminar suspende atividade de abrigos que mantinham quase 300 cães e gatos em situação de maus-tratos em Curitiba

Atendendo ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Paraná, a Justiça determinou que uma mulher que tinha dois abrigos de cães e gatos em Curitiba, nos bairros São Lourenço e Alto da XV, a parar de receber novos animais e suspender a atividade. Foi imposta multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento da liminar.

Guincho faz manobra irregular e atinge moto novinha na Cidade Industrial de Curitiba

Um acidente na Rua João Bettega, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), chamou a atenção nesta tarde de quinta-feira (02). Não tanto pela gravidade, mas a forma como ocorreu. Um caminhão guincho atingiu uma motocicleta. O detalhe é que o acidente aconteceu quando o veículo maior fazia um retorno proibido.

Cresce número de mortes em confrontos policiais no Paraná em 2022, aponta relatório do Gaeco

Durante o ano de 2022, foram registradas no Paraná 488 mortes ocasionadas a partir de confrontos com policiais. O balanço é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), unidade do Ministério Público do Paraná, e aponta um aumento de 17,3% em relação aos registros de 2021, quando ocorreram 416 mortes em circunstâncias semelhantes.

Imagine Dragons faz show eletrizante na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

A banda Imagine Dragons se apresentou na noite desta quinta-feira (2) na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para delírio de 23 mil fãs que encararam a chuva. O show fazia parte da turnê Mercury World Tour e foi a segunda apresentação da banda no Brasil neste ano — a primeira foi em São Paulo, no dia 28 de fevereiro. A chuva na Capital paranaense não desanimou os fãs, que cantaram e vibraram com o show eletrizante.

Morre o ex-deputado paranaense Duílio Genari

O ex-deputado estadual paranaense Duílio Genari morreu nesta quinta-feira (2). Ele tinha 85 anos. A informação é do deputado estadual Ney Leprevost. A causa da morte não foi revelada.

