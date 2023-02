Curitiba aplica vacina anticovid bivalente em idosos acamados e moradores de instituições de permanência a partir de segunda-feira

Curitiba recebeu hoje o primeiro lote da vacina bivalente contra a covid-19. São 28 mil doses, que serão destinadas à imunização de moradores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), de acamados de 70 anos ou mais e da população indígena. A vacinação terá início na segunda-feira (27) com a visita das equipes da SMS nas instituições e residências desse grupo.

Coritiba vence o Humaitá, avança e acumula R$ 3,1 milhões na Copa do Brasil

O Coritiba está na segunda fase da Copa do Brasil 2023. A vaga foi garantida nessa quinta-feira (dia 23), com a vitória por 3 a 0 sobre o Humaitá, em Rio Branco (AC), no Estádio Florestão. Os gols foram dos atacantes Alef Manga, Kaio César e Robson. A primeira fase da competição é disputada em partida única. O time com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Agora, na segunda fase, o Coritiba pega o vencedor do duelo entre Real Ariquemes-RO x Criciúma, que jogam em 2 de março.

Prefeitura de Curitiba resgata dez cães e aplica multas de R$ 26 mil por maus tratos no Abranches e Barreirinha

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil (DPMA) deflagraram, na tarde de hoje, uma operação em dois imóveis suspeitos de funcionar como criadouro de cães, no bairro Abranches, e de maus-tratos a animais, no Barreirinha.

Com volta de impostos federais, gasolina deve subir R$ 0,68 por litro, diz Abicom

Às vésperas do fim da desoneração tributária sobre a gasolina e o etanol, que se encerra em 1º de março, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, vai se encontrar no final da tarde desta quinta-feira, 23, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sem a prorrogação da isenção, a gasolina deverá aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos de gasolina, calcula a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Boletim desta quinta confirma mais 422 casos e duas mortes por Covid no Paraná

O boletim da Covid-19 divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), confirma mais 422 casos e duas mortes pela doença no Estado.

Chuva forte provoca estragos no interior do Paraná

Desde a madrugada desta quinta-feira (23) foram registrados eventos significativos de chuvas em diversos municípios das regiões dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. Nesses setores houve registro de mais de 88,0 mm em Telêmaco Borba e de 84,4 mm em Santo Antônio da Platina. Em Curitiba e Região Metropolitana choveu desde a madrugada, porém o acumulado não passou dos 15,0 mm.

Exército prorroga investigação sobre conduta de militares no 8 de janeiro

O Exército decidiu prorrogar por 20 dias a investigação que apura o que deu errado na operação de defesa do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, durante a invasão de extremistas. O Inquérito Policial Militar (IPM), conduzido na Força Terrestre, tem como alvos oficiais e praças da ativa que atuaram naquele dia dentro do Planalto.

Família doa órgãos de jovem que teve morte cerebral confirmada após agressão em bar de Curitiba

A família de Vinícius de Paula Souza, de 25 anos, informou que após a confirmação da morte cerebral, todos os órgãos do rapaz foram doados. A família também esclareceu que não haverá velório e que o corpo será cremado. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave na madrugada de terça (21) após ser agredido no bar Mr. Bosss, na Rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba.

Mãe é presa após deixar filhos sozinhos em casa com fezes no chão no interior do Paraná

Uma mulher de 32 anos foi presa na noite desta quarta (22) por abandono de incapaz em Umuarama, no interior do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar, ela deixou o filho de 7 anos e a filha autista de 13 anos sozinhos.

Homem suspeito de atropelar ex-companheira vai preso na Grande Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 28 anos, suspeito da tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 24, nesta quarta-feira (22), em Bocaiúva do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Na ocasião do fato, o indivíduo atropelou a vítima, que foi encaminhada ao hospital do município com graves lesões.

Tatuador de Curitiba é indiciado por homicídio culposo e falsidade ideológica após aplicar anestésico

O tatuador José Manoel Vieira de Almeida foi indiciado nesta quinta-feira (23) por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e falsidade ideológica no caso da morte de David Luiz Porto Santos, 33 anos. O relatório é do delegado Wallace de Oliveira Brito, do 6º Distrito Policial em Curitiba.

