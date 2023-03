Discussão sobre modelo de novos pedágios do Paraná avança para desconto maior de tarifa

A comissão especial formada pela bancada federal do Paraná para debater os novos pedágios no Paraná avançou ontem a discussão sobre o formato das futuras concessões de rodovias em reunião ontem em Brasília com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A fórmula caminha para uma curva menor de aporte financeiro no leilão, o que abriria caminho para um desconto maior da tarifa básica.

Em novo julgamento, ‘brigões do Atletiba’ recebem suspensões maiores

Os jogadores envolvidos na briga do jogo entre Athletico e Coritiba, no dia 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, foram julgados novamente nessa quinta-feira (dia 23) à noite no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). Em 1º de março, eles foram julgandos em primeira instância, na 3ª Comissão Disciplinar. Os dois clubes entraram com recursos. A procuradoria do TJD-PR também recorreu, pedindo punições maiores. Com isso, o caso foi avaliado nesta quinta-feira na segunda instância, no Pleno do TJD-PR.

Lula fala em ‘armação de Moro’ ao comentar plano do PCC para matar o senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira, 23, que as suspeitas de que uma quadrilha ligada ao PCC pretendia atacar o senador Sérgio Moro (União Brasil), ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, são uma “armação” do ex-juiz federal.

‘Se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula’, rebate Sérgio Moro

O senador Sérgio Moro (Podemos-PR) rebateu na tarde desta quinta-feira, 23, a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o plano para o seu assassinato seria uma “armação”. “Se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula”, afirmou o ex-juiz federal.

Quatro pessoas são presas em flagrante por aplicar golpes durante show da banda Coldplay em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas em flagrante por aplicar golpes durante show da banda Coldplay, em Curitiba. A operação foi realizada na noite desta quarta-feira (22), no bairro Alto da Glória. A PCPR apurou que os golpes iniciaram na primeira noite de show, na terça-feira (21), pois mais de dez boletins de ocorrência relacionados ao golpe foram registrados.

Morre a quinta vítima do acidente entre trem e ônibus da Apae, no interior do Paraná; menino tinha oito anos

Morreu nesta quinta (23) a quinta vítima do trágico acidente entre um trem e um ônibus da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, em 9 de março. João Lucas dos Santos Silva, 8 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Metropolitano de Sarandi desde o dia do acidente. Segundo informações da Prefeitura de Jandaia do Sul, outras cinco vítimas continuam internadas em hospitais da região.

Maquinário é apreendido em operação contra a extração ilegal de areia e outros minerais em Colombo e Araucária, na Grande Curitiba

A Polícia Federal deflagrou hoje (23/03) a Operação Minério Legal, dando cumprimento a três mandados de busca e apreensão em poligonais de extração ilegal de areia e outros minerais nos municípios de Colombo/PR e Araucária/PR.

Inscrições para o concurso de professor da rede estadual do Paraná começam no dia 10 de abril; veja datas

Anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na última segunda-feira (20), o edital para a realização de concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino foi publicado nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial do Estado. O concurso é de responsabilidade e Secretaria da Administração e da Previdência e será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Nota Curitibana divulga bilhete ganhador do grande prêmio de R$ 330 mil

O dono do bilhete 2.117.738 é o ganhador do grande prêmio de R$ 330 mil do programa Nota Curitibana. O 53° sorteio foi realizado no final da manhã desta quinta-feira (22/3) na Smart Plaza Vale do Pinhão, durante a quarta edição do Smart City Expo Curitiba 2023, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Copel anuncia frota elétrica. Curitiba fará testes com táxis

A Copel está iniciando uma série de ações para alcançar a meta de eletrificação de seus veículos. Nesta quinta-feira (23), a companhia assinou um contrato com a Mobilize, marca do Renault Group, dedicada à nova mobilidade e que oferece uma ampla gama de serviços para a locação de carros elétricos que vão integrar a frota da empresa. A entrega dos carros acontece durante o Smart City Expo, que ocorre em Curitiba.

Coritiba tenta trazer mais um reforço da seleção do Chile

O Coritiba está tentando a contratação do lateral/ponta Juan Delgado, de 30 anos, do Paços de Ferreira, 16º colocado da primeira divisão portuguesa. O jogador foi convocado pelo técnico Eduardo Berizzo para defender a seleção chilena na atual Data Fifa, em amistoso contra o Paraguai, junto com o zagueiro Kuscevic, do Coritiba.

