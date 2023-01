Covid 19: campanha nacional de vacinação começa em fevereiro com a Pfizer bivalente

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 26 de janeiro, o plano de vacinação contra Covid-19 para 2023. A primeira etapa começa em 27 de fevereiro e as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/covid-19-vacinacao-nacional-com-pfizer-bivalente-comeca-em-fevereiro/

Boletim da Covid desta quinta traz 624 novos casos e oito mortes no Paraná

da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou novo boletim da Covid-19 nesta tarde de quinta-feira (26) com 624 novos casos confirmados e oito óbitos pela doença.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/boletim-da-covid-desta-quinta-traz-624-novos-casos-e-oito-mortes-no-parana/

Escolas de Samba fazem ensaios abertos para o Carnaval de Curitiba

O Carnaval de Curitiba volta com tudo neste ano, com desfiles de escolas de samba e blocos. Os blocos já realizam “esquentas” desde o começo do mês. As escolas de samba iniciaram nesta semana os ensaios para os desfiles dos dias 18 e 19 de fevereiro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/escolas-de-samba-fazem-ensaios-abertos-para-o-carnaval-de-curitiba/

Lula confirma indicação de deputado Ênio Verri para comandar a Itaipu

O deputado federal Ênio Verri (PT) foi confirmado hoje como novo diretor-geral da Itaipu, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. O próprio Verri confirmou a informação em uma publicação nas redes sociais.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/lula-confirma-indicacao-de-deputado-enio-verri-para-comandar-a-itaipu/

Governo quer retirar do ar em 2 horas conteúdo antidemocrático e pró-terrorismo

O governo Luiz Inácio Lula da Silva quer obrigar plataformas digitais a retirarem do ar conteúdo enquadrado em crime contra da democracia e terrorismo. O prazo é de duas horas, o mesmo usado na campanha de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral para derrubada de desinformação e notícias falsas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/governo-quer-retirar-do-ar-em-2-horas-conteudo-antidemocratico-e-pro-terrorismo/

Clemilda Neto assume Diretoria de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná

O Governo do Estado indicou nesta semana Clemilda Santiago Neto para o cargo de diretora de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da recém-criada Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. O convite partiu da secretária Leandre Dal Ponte. É um cargo novo no Estado e que será comandada por uma mulher com ampla experiência da administração pública.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/clemilda-neto-assume-diretoria-de-igualdade-racial-povos-indigenas-e-comunidades-tradicionais-do-parana/

Barco naufraga na Ilha do Mel e bombeiros resgatam 15 pessoas no litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta quinta-feira (26 de janeiro) 15 pessoas que estavam num barco que naufragou na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Na embarcação estavam quatro crianças, oito mulheres e três homens e todos estão bem, apesar do susto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/barco-naufraga-na-ilha-do-mel-e-bombeiros-resgatam-15-pessoas-no-litoral-do-parana/

Audaciosos, traficantes ameaçaram de morte equipe da Guarda, mas acabaram presos na Grande Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná e a Guarda Municipal de Campo Largo, prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas, durante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (26), em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/audaciosos-traficantes-ameacaram-de-morte-equipe-da-guarda-mas-acabaram-presos-na-grande-curitiba/

Procon multa empresa acusada de aplicar golpe em estudantes de medicina em Maringá

O Procon de Maringá, no norte do Paraná, aplicou uma multa de R$ 528 mil a empresa acusada de aplicar um golpe contra estudantes de medicina que tiveram a formatura cancelada na véspera do evento. O prejuízo está estimado de R$ 3 milhões. Mais de 100 alunos foram afetado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/procon-multa-empresa-acusada-de-aplicar-golpe-em-estudantes-de-medicina-em-maringa/

Volante-artilheiro, Christian ganha elogios e pode receber nova função no Athletico

O volante Christian, 22 anos, começou a reconquistar o espaço perdido no Athletico Paranaense. Depois de sofrer uma lesão no joelho em julho de 2022, ele teve poucas chances na equipe. Em 2022, com o técnico Felipão, só entrou em três partidas depois da contusão, somando apenas 75 minutos no gramado.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/volante-artilheiro-christian-ganha-elogios-e-pode-receber-nova-funcao-no-athletico/