Mulher suspeita de matar o próprio marido em Curitiba acaba presa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher pelo homicídio de Andrei Kruger Fajardo, 26 anos. A suspeita era companheira da vítima. A ação aconteceu simultaneamente nos bairros Hauer e Cajuru, em Curitiba e em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, na quinta-feira (30), em Curitiba.

Justiça determina prisão preventiva de motorista de BMW que atropelou e matou motociclista em rodovia na Grande Curitiba

A Justiça de Rio Branco do Sul determinou a prisão preventiva de Alessandro Teixeira, 23 anos, motorista que atropelou e matou o motociclista Luiz Castro Stresser, 48 anos, na Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba no início da tarde do último sábado. A Polícia Civil ainda procura o suspeito.

Confusão entre entregador e seguranças de shopping em Curitiba vira caso de polícia; motoboys convocam protesto

Uma confusão envolvendo um entregador que trabalha para aplicativos de entrega de comida e seguranças que trabalham para o shopping Palladium, de Curitiba, virou um caso de polícia nesta quarta-feira (29 de março).

Novo marco fiscal limita alta do gasto a 70% da variação da receita. Veja os detalhes da proposta

A nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos limitará o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores, informou há pouco o Ministério da Fazenda. O novo arcabouço combinará um limite de despesa mais flexível que o teto de gastos com uma meta de resultado primário (resultado das contas públicas sem os juros da dívida pública).

DNIT decretará emergência para realização de obras na BR-277, em Morretes

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestres (DNIT), por meio de nota, informou que decretará emergência para a realização da obre da recuperação da encosta da BR-277, em Morretes, no Litoral ao Paraná. O decreto será publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.), desta sexta-feira, 31 de março.

Polícia identifica autor de ameaça de massacre em escola no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o autor de uma ameaça de massacre escolar no Alto Paraná, região Noroeste do Estado. O autor é um adolescente de 14 anos e foi identificado nesta quarta-feira (29), no mesmo município.

Marinha emite alerta de ventos fortes e ondas de até 3,5 metros no Litoral do Paraná

A Marinha do Brasil participa que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo, de São Francisco do Sul (SC) a Santos (SP), com ventos de direção Sudoeste a Sudeste, de intensidade de até 74 km/h (40 nós), ao longo do dia 1º de abril.

Procuradoria do PR pede anulação do depoimento de desafeto de Moro

O entrevero envolvendo antigos desafetos da Lava Jato ganhou mais um capítulo. O Ministério Público Federal no Paraná, que abrigou a principal base da Operação, quer a nulidade da audiência em que o advogado Rodrigo Tacla Duran, alvo da Lava Jato, fez acusações contra o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol – hoje, respectivamente, senador e deputado. De outro lado, Tacla Duran pede que seja barrado o pedido de suspeição do juiz Eduardo Appio, atual titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e crítico dos métodos da antiga força-tarefa e de seu antecessor.

Curitiba tem cerca de mil moradores com 100 anos ou mais de idade

Curitiba completou na quarta-feira (29/3) 330 anos e nestes três séculos muita coisa mudou. Algumas pessoas que viram a cidade se desenvolver relatam com nostalgia a passagem do tempo na cidade. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba apontam que cerca de mil moradores da cidade já alcançaram a marca de 100 anos.

Jogo-treino do Coritiba tem Henrique de titular e gol de Junior Urso

O Coritiba realizou um jogo-treino com o Corinthians, na manhã dessa quinta-feira (dia 30), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A única mudança em relação ao último jogo-treino foi a presença do zagueiro Henrique, 36 anos, como titular. Ele começou no lugar de Jean Pedroso, que foi titular no jogo-treino contra o São Paulo, na última segunda-feira.

