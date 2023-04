Quase seis meses depois, trecho da BR-277, no Litoral do Paraná, tem todas as faixas liberadas no km 42

O DNIT informa e a PRF liberaram nesta quinta-feira o trecho no km 42 (41,5), local dos deslizamentos de rocha no final do ano passado. Os serviços de instalação de telas foram concluídos e a limpeza da pista efetuada. A liberação aconteceu por volta das 15 horas.

Paraná tem alerta laranja para chuva volumosa no início do feriado prolongado

O Paraná pode ser atingido por chuva volumosa neste início de feriado. Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuva de forte intensidade até a manhã de sexta-feira (8). Há risco de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O alerta do Inmet é da cor laranja, que significa perigo.

Procissões mudam o trânsito em Curitiba nesta Sexta-Feira Santa; veja onde

Nesta sexta-feira (7/4), 19 bairros vão receber celebrações da Páscoa organizadas pelas paróquias da cidade. Serão 20 procissões em diversas regiões de Curitiba e quatro encenações da Paixão de Cristo (Barreirinha, Boqueirão, Sítio Cercado e Orleans).

Ataque a creche em Blumenau: luto pelas 4 crianças mortas se espalha pela cidade

O luto se espalhou pela cidade. Dono de uma loja de roupas no centro de Blumenau, o comerciante de Carlos Costa, de 47 anos, colocou um cartaz na vitrine da local como forma de homenagear as vítimas do ataque* na creche Cantinho do Bom Pastor na quarta-feira, 5. “Que Deus conforte os corações das famílias”, diz um trecho da mensagem colada rente à porta.

Ameaça a sogra com uma enxada e acaba preso em cidade da Grande Curitiba

Um homem acabou preso em Araucária depois de ameaçar a sogra com uma enxada. O fato aconteceu no bairro Capela Velha, às 12h10 dea quarta-feira (5). Uma Guarnição da Guarda Municipal de Araucária foi até o local e abordou o homem saindo da residência da vítima.

Homem é condenado a 11 anos de prisão por estupro na modalidade virtual no Paraná

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, obteve na Justiça a condenação de um homem acusado de estupro na modalidade virtual. De acordo com as investigações, um homem de 28 anos usava um perfil falso numa rede social e em um aplicativo de troca de mensagens para constranger a vítima, com 17 anos na época dos fatos, a praticar atos libidinosos.

Professora é agredida por aluna em escola da Grande Curitiba; PM acha faca com outro aluno

Uma professora que lecionava em Itaperuçu (região metropolitana de Curitiba) foi agredida por uma aluna na escola, nesta quinta-feira (6). Após a agressão, a Polícia Militar foi acionada e encontrou uma faca com outro estudante.

Brasil perde nos pênaltis, e Inglaterra é campeã da Finalíssima

O Brasil acabou ficando com o vice-campeonato da Finalíssima. Nesta quinta-feira (6), a seleção foi derrotada pela Inglaterra nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A Finalíssima reuniu no estádio de Wembley, em Londres, as campeãs da América do Sul (as brasileiras) e as da Europa (as inglesas).

Lula troca conselheiros de Itaipu; ex-ministros de Bolsonaro são exonerados e paranaense assume

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu trocar os membros do Conselho de Itaipu. Foram exonerados três ex-ministros do governo Bolsonaro: Adolfo Sachsida, Bento Albuquerque (ambos de Minas e Energia) e Carlos Alberto Franco França (Relações Exteriores). Os atuais mandatários dessas pastas foram nomeados: o ex-senador Alexandre Silveira e Mauro Vieira, respectivamente.

Morre o jornalista e radialista Sabará Júnior, destaque no Norte do Paraná

O jornalista e radialista Sabará Júnior, da Rádio Cultura de Andirá (norte do Paraná), morreu na noite desta quinta-feira (6). Segundo informações preliminares, ele sofreu um infarto e não resistiu. Ele deixa esposa e filhos.

