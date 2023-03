Chuva forte provoca bloqueio da BR-277 por quase uma hora no sentido Litoral do Paraná

A PRF, por medida de segurança, interditou totalmente a BR-277 na tarde desta quinta-feira (9), no sentido litoral, na altura da antiga praça de pedágio, no km 60 em São José dos Pinhais. O fechamento do tráfego aconteceu às 17 horas.

Vídeo mostra o momento que trem atinge ônibus escolar da Apae no interior do Paraná; duas crianças morreram

Um vídeo mostra o momento em que um trem atinge o ônibus escolar da APAE, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, no Paraná. O Governo do Estado decretou três dias de luto oficial em função das vítimas do grave acidente. Duas meninas morreram na colisão com um trem e seis crianças ficaram feridas. Havia 25 pessoas no ônibus, sendo duas monitoras, o motorista e 22 crianças.

Secretário de Segurança do Paraná pede cassação de deputado Renato Freitas por discurso contra a violência policial

O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, coronel Hudson Teixeira, entrou com uma representação na Assembleia Legislativa pedindo a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas (PT) por causa de um discurso feito pelo parlamentar na sessão da última terça-feira, comentando dados divulgados pelo Ministério Público do Paraná sobre as mortes em confronto com a polícia no Estado.

Adolescente de 13 anos fica ferida em acidente entre bicicleta e carro em bairro de Curitiba

Uma adolescente de 13 anos ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido nesta tarde de quinta-feira, 9 de março, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A adolescente estava em uma bicicleta quando se chocou contra um carro na Rua Izaac Ferreira da Cruz.

Jovem é flagrado furtando oito ovos de Páscoa de supermercado em Curitiba

Um jovem foi detido na tarde desta quinta-feira (9) tentando furtar oito ovos de Páscoa de marcas caras de um supermercado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã em Curitiba. O jovem entrou e colocou os ovos em uma mochila e tentou sair do local com os produtos sem pagar.

MPPR denuncia cinco pessoas pelo homicídio da DJ Laurize, que caiu de trio elétrico em Curitiba

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou cinco pessoas pela morte da DJ Laurize Oliveira, 43 anos, durante a Parada da Diversidade LGBTI, em Curitiba, em 15 novembro de 2022. Ela caiu de um trio elétrico onde se apresentava.

Enfermeiros marcam paralisação para esta sexta-feira em Curitiba

Os enfermeiros de Curitiba farão uma paralisação e 12 horas nesta sexta-feira, 10 de março. O movimento foi definido em assembleia geral extraordinária, na última segunda-feira (6/03). O Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba (Sismec) quer a implantação da Lei 14.434/2022, que assegura o piso salarial da enfermagem.

Ministério da Saúde confirma envio emergencial de inseticida para combater o Aedes Aegypti no Paraná

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (09) o envio emergencial do inseticida CIELO para o Paraná para auxiliar no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O anúncio ocorreu durante a reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Planalto oferece cargos de 2º escalão para barrar CPI sobre atos golpistas

O Palácio do Planalto deflagrou uma operação para convencer deputados e senadores a retirar assinaturas do requerimento que pede a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro. A ofensiva inclui oferta de nomeações para cargos de segundo escalão nos Estados, como diretorias do Banco do Nordeste (BNB), além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Athletico vai tentar em 2023 o primeiro título invicto da Era Petraglia

O Athletico Paranaense vai tentar em 2023 chegar ao primeiro título invicto da Era Petraglia. Desde 1995, quando o dirigente assumiu o comando do clube, foram 15 troféus em competições importantes, mas nenhum com invencibilidade do início ao fim do torneio.

