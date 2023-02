Jogadores de Athletico e Coritiba ficam em silêncio durante depoimento em delegacia

Cinco jogadores do Athletico e três do Coritiba estiveram nessa segunda-feira (dia 13) na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para prestar depoimento. Eles foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime de ‘participação em rixa’, com base no artigo 137 do Código Penal, que prevê como punição de 15 dias a dois meses de reclusão, ou multa.

Universidades federais do Paraná ofertarão 6.442 vagas pelo SiSU

As universidades federais com sede no Paraná ofertarão juntas pelo menos 6.442 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) no primeiro semestre de 2023. As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro e são gratuitas. Os resultados serão divulgados em 28 de fevereiro, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). O SiSU vai usar a nota do ENEM 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, como critério de seleção.

Após disputa com Romanelli, Tiago Amaral vai presidir CCJ da Assembleia

O deputado Tiago Amaral (PSD) venceu a disputa com Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Assembleia Legislativa, por onde passam todos os projetos em discussão na Casa. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que vai eleger seu novo presidente será amanhã, mas o anúncio foi feito na tarde dehoje pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano.

Doze do Paraná estão entre os denunciados por atos golpistas

Nove pessoas, uma empresa, uma associação e um sindicato com endereços no Paraná estão entre os acusados de participação nos atos golpistas em ação da Advocacia-Geral da União na 8ª Vara Federal do Distrito Federal. Na ação, a AGU pediu o bloqueio dos bens dos acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Sob a justificativa de proteção do patrimônio público, a medida pede que os envolvidos sejam condenados em definitivo a ressarcir R$ 20,7 milhões ao erário.

Bebê de seis meses engasgado é resgatado por helicóptero no Litoral do Paraná

Um bebê do sexo feminino de apenas seis meses vítima de broncospiração foi atendido, estabilizado e transportado pela aeronave Falcão 8, do Batalhão da Polícia Militar de Operação Aéreas, na tarde desta segunda (13), de Guaratuba, no Litoral do Paraná para o Aeroporto de Paranaguá.

Cuidado com golpe do falso aluguel durante o Carnaval no Litoral do Paraná

O aumento da procura por quartos, quitinetes e casas para o feriado prolongado de Carnaval faz com que estelionatários aproveitem para aplicar o golpe do falso aluguel. Para orientar os turistas sobre como se prevenir contra os criminosos e também como agir em caso de se tornar uma vítima, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça orientações básicas de segurança.

Acadêmicos da Realeza festeja 25 anos de samba no desfile do Carnaval de Curitiba

A Escola de Samba Acadêmicos da Realeza comemora jubileu de prata no desfile da Rua Marechal Deodoro, no próximo sábado (18/2). Os 25 anos da agremiação são o tema o enredo A Minha História é o Meu Carnaval, que será apresentados pelos seus mais de 500 integrantes, em fantasias e alegorias, nas diversas alas e carros alegóricos.

Festival de Curitiba divulga programação e abre venda de ingressos da edição 2023

Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulga a programação oficial das mostras teatrais, eventos e programas culturais que acontecem entre os dias 27 de março e 9 de abril.

Com nova curadoria, a 31ª edição do FTC contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia.

Homem embriagado é preso após tentar fugir do local de acidente que deixou duas mulheres feridas na Grande Curitiba

Um homem foi preso na noite do último sábado (11) após, alcoolizado, causar um acidente que deixou duas mulher feridas no bairro Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.