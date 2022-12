Deslizamentos: BR-376 e BR-277 terão restrição de veículos pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo

Rodovias afetadas com bloqueios por conta de deslizamentos de terra, a BR-277 e a BR-376 terão restrição no tráfego de veículos pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida é necessária para amenizar as filas e auxiliar o tráfego de motoristas em veículos menores que seguirão principalmente para as praias no Paraná e Santa Catarina. “Além de melhorar a trafegabilidade, vamos diluir o fluxo e com isso diminuímos os congestionamentos”, disse o superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim de Abreu Júnior, em entrevista coletiva na manhã desta segunda (19).

Ratinho Jr anuncia intenção de privatizar a Compagás em 2023

O governador Ratinho Jr (PSD) anunciou hoje, pouco antes da cerimônia de diplomação dos eleitos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), a intenção de privatizar a Compagás em seu segundo mandato que começa em janeiro. Segundo Ratinho Jr, o objetivo garantir investimentos privados para a ampliação da rede de distribuição de gás industrial no Estado. De acordo com o governador, a ideia é concluir essa privatização até julho do ano que vem.

Supremo considera orçamento secreto inconstitucional



Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucionais as emendas de relator do Orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A corte finalizou hoje (19) o julgamento de ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que entendem que as emendas RP9 são ilegais e não estão previstas na Constituição.

Agências bancárias abrem só até o dia 29 de dezembro deste ano, na quinta-feira antes do Ano Novo

No dia 23/12 (sexta-feira), as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30/12 (sexta-feira), não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Saúde registra mais 1.285 casos e semana inicia sem novas mortes no Paraná por Covid

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta segunda-feira traz 1.285 novos casos confirmados e nenhuma morte pela doença. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (712), novembro (566) e fevereiro (1) de 2022; julho (1), junho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Paralisação dos aeronautas atrasa voos no Paraná e outros estados nesta segunda-feira



A paralisação dos aeronautas provocou atrasos nas decolagens nos principais aeroportos brasileiros, como o de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, e o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro. A paralisação atinge o Paraná e outros estados, que também teve a operação impactada. No Paraná, no Aeroporto de Curitiba um voo foi cancelado e outros seis voos sofreram atrasos. No Aeroporto de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, dois voos atrasaram. Já no Aeroporto de Londrina, na região norte, não houve reflexo da paralisação dos aeronautas até as 10 horas desta manha. As informações foram atualizadas ao meio-dia e são da assessoria da empresa CCR Aeroportos, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Aeroporto de Foz do Iguaçu e Aeroporto de Londrina.

Cinco ficam feridos durante turbulência em voo do Brasil para EUA

Uma turbulência deixou pelo menos cinco feridos em um voo da United Airlines que partiu do Rio de Janeiro e chegou na manhã de hoje (19) a Houston, nos Estados Unidos. De acordo com a companhia aérea, dois passageiros e três tripulantes tiveram ferimentos leves. Os feridos foram socorridos por uma equipe médica ao chegar no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, e encaminhados para um hospital local.

PIB do Paraná cresce 0,65% no 3º trimestre, acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 0,65% no 3º trimestre (julho a setembro) de 2022, em comparação ao período de abril a junho deste ano, segundo relatório divulgado hoje pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). É o segundo aumento consecutivo do ano (3,46% no trimestre anterior) e está acima da média nacional, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou taxa real de crescimento de 0,4% do Brasil no mesmo intervalo.

Coritiba tenta contratação do centroavante mais alto do Brasileirão 2022

O Coritiba está tentando a contratação do centroavante Cléber, 26 anos, do Ceará. Com 1,95 m de altura, ele foi o mais alto jogador da posição a atuar no Campeonato Brasileiro 2022. Ele esteve em campo em 21 das 38 rodadas da competição (12 como titular) e marcou quatro gols. Em 2022, Cléber disputou posição com o veterano Jô (35 anos, ex-seleção brasileira e Corinthians) e com Zé Roberto (29 anos, ex-Atlético-GO).

Zombie Walk já tem data confirmada em Curitiba no ano que vem

A tradicional Zombie Walk de Curitiba já tem data marcada para 2023: será no dia 19 de fevereiro, das 11 às 18 horas com concentração na Praça Osório, no Centro da Cidade. Será o retorno do evento tradicional de carnaval após dois anos de suspensão devido à pandemia de Covid. No ano passado, a marcha chegou a ser confirmada, mas foi cancelada em cima da hora porque houve uma nova onda de casos de coronavírus na capital paranaense. A última Zombie Walk, em 2020, reuniu 20 mil pessoas no Centro de Curitiba.