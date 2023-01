Ratinho Junior anuncia mais cinco nomes do novo governo

O governador Ratinho Junior oficializou hoje mais cinco nomes que vão compor a equipe de governo durante o segundo mandato, que vai até 5 de janeiro de 2027. Com isso, 18 nomes já foram confirmados.

Paulo Bernardo e Juliano Breda são cotados para Itaipu; Requião recusa cargo de conselheiro

Definidos os ministros do governo Lula, começam as especulações sobre os outros cargos chaves do governo, que devem ser definidos nos próximos dias. Entre estes cargos está a cobiçada diretoria-geral da Itaipu Binacional. Dois nomes já foram citados por fontes petistas nesta segunda (2).

Lula prorroga desoneração sobre gasolina até 28/2 e de diesel e GLP até 31/12

No primeiro dia útil do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta segunda-feira, 2, a Medida Provisória que prorroga a desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. A medida mantém até o fim do ano o PIS/Pasep e a Cofins zerados sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito (GLP) de cozinha, enquanto os tributos para a gasolina e para o álcool ficarão zerados até 28 de fevereiro.

Posse de Lula esvazia acampamentos bolsonaristas na frente de quartéis em Curitiba

Após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo (1), a atividade de acampamentos bolsonaristas, que defendem intervenção militar, na frente dos quartéis do Exército em Curitiba diminuiu significativamente. A reportagem do Bem Paraná esteve em dois acampamentos nesta segunda (2), no Bacacheri e no Boqueirão, e atestou a redução de participantes. São menos pessoas e barracas também, assim como vem acontecendo em diversas cidades do País.

Após fim das restrição a caminhões, filas voltam na BR-376 e na BR-277, no Litoral do Paraná

Com o fim das restrições a caminhões e outros veículos pesados, as filas voltaram na BR-376 e na BR-277 na tarde desta segunda (2). A BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, tem uma interdição parcial no quilômetro 668,7, em Guaratuba, devido a um deslizamento de terra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 15h50, a fila era de 23 quilômetros em direção a Santa Catarina e 14 quilômetros em direção a Curitiba.

Motorista não percebe fila na BR-277, sai da pista, atropela ciclistas e capota carro no sentido Curitiba

Um acidente na tarde desta segunda-feira (2) mobilizou até o socorro aéreo na BR-277, no sentido Litoral para Curitiba. O acidente aconteceu no km 25, por volta das 17 horas, e envolveu um automóvel que capotou e duas bicicletas. Sete pessoas ficaram feridas, duas com gravidade.

Primeira parcela do IPVA 2023 vence em janeiro. Confira as datas de pagamento do Paraná

O calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2023 inicia em 19 de janeiro. Assim como em 2022, o Estado mantém a possibilidade de quitação em cinco parcelas, sem desconto, ou pagamento à vista com 3% de abatimento. Uma das novidades para 2023 é que será possível pagar com cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 12 vezes, com juros. Pelo site da Secretaria da Fazenda é possível acessar as melhores formas de pagamento, inclusive com juros mais em conta. Além disso, também haverá a opção de pagamento da Guia de Recolhimento com QRCode via PIX, mais uma facilidade para o contribuinte.

Equipe de Lula confirma presença do presidente no velório de Pelé nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comparecer ao velório de Pelé, amanhã, às 9 horas, na cidade de Santos. A informação, antecipada ontem pela reportagem, foi confirmada há pouco pela equipe do petista.

Athletico anuncia o primeiro reforço para a temporada 2023

O Athletico Paranaense anunciou nessa segunda-feira (dia 2) o primeiro reforço para a temporada 2023. Trata-se do centroavante chileno Luciano Arriagada, 20 anos e 1,84 m de altura. Ele assinou contrato com vínculo válido até dezembro de 2025. Ele estava livre no mercado após deixar o Colo-Colo, do Chile.