Lula e Alckmin recebem de Moraes diploma de presidente da República

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), receberam das mãos do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o diploma de Presidente da República Federativa do Brasil. Moraes disse que a diplomação “expressa vontade das urnas”. O diploma é assinado por Moraes e marca o fim do processo eleitoral. A diplomação atesta o resultado das urnas e confirma que o presidente eleito está apto para tomar posse em 1º de janeiro.

Bolsonaristas tentam invadir sede da PF em Brasília e queimam veículos

Manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, na noite desta segunda-feira (12). No ato, eles queimaram carros e ônibus, além de proferirem palavras contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Agentes da Polícia Federal foram acionados para conter os manifestantes. Houve confronto. Os policiais usaram balas de borracha.

Vereadores aprovam orçamento de R$ 10,2 bilhões para Curitiba em 2023

Os vereadores de Curitiba aprovaram nesta segunda-feira, 12 de dezembro, em primeiro turno, a Lei Orçamentária Anual (LOA) da prefeitura para 2023. Conforme texto, o município prevê um orçamento de R$ 10,2 bilhões para o período, 12% maior que o deste ano.

Rock’n Xmas é mais uma atração a estrear no Natal de Curitiba; veja fotos

O Hard Rock Cafe Curitiba estreou no Natal de Curitiba na noite desta segunda-feira (12), com o espetáculo Rock´n Xmas. Na programação, uma série de shows gratuitos para todas as idades durante cinco dias, sempre com duas sessões à noite.

Mais de 350 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Curitiba neste fim de ano

Neste final de ano, milhares de pessoas devem visitar a capital paranaense que além da extensa lista de atrações turísticas e culturais, ganha nessa época decoração especial do Natal de Curitiba. A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Curitiba, prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023, quando cerca de 359 mil pessoas devem circular pelo aeroporto. A estimativa é de que o aeroporto opere mais 3 mil voos entre pousos e decolagens.

PF denuncia o “Sheik dos Bitcoins” de Curitiba e mais cinco por fraudes milionárias, que podem chegar a R$ 1,1 bilhão

A Polícia Federal concluiu as investigações relativas à Operação Poyais, deflagrada em 6 de outubro deste ano, para aprofundamento da apuração da prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de estelionato, de lavagem transnacional de dinheiro e de organização criminosa. Foram indiciados o empresário curitibano Francisley Valdevino da Silva, conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’, e outras cinco pessoas no inquérito que investiga fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

Paraná registra 1.021 novos casos de Covid; boletim desta segunda não tem mortes

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulga mais 1.021 casos de Covid-19 no boletim desta segunda-feira (12). Assim como o boletim de domingo (11), não há novas mortes registradas pela doença. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (729), novembro (285) e fevereiro (2) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Dez presos fogem de cadeia pública “problemática” no interior do Paraná

Dez presos fugiram da cadeia pública de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, na madrugada do último domingo (11), de acordo com o Departamento de Polícia Penal. Na semana passada, outros três detentos conseguiram escapar do mesmo local.

Dificuldade de acesso ao Litoral do Paraná já causa cancelamento e queda nas reservas da rede hoteleira

Empresários do setor de turismo do litoral do Paraná apontam uma queda de 50% na procura por acomodações na rede de hotéis, além do cancelamento de reservas já feitas. As informações são da Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo), entidade do Paraná ligada a Confederação Nacional do Turismp (CNTUR), setor que representa 52 segmentos econômicos do Turismo, e que cobra mais rapidez nas obras de reparo e reconstrução das vias de acesso ao litoral do Paraná.

Salário mínimo sobe R$ 90 e vai para R$ 1.302 em 1º de janeiro

A partir de 1º de janeiro de 2023, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212, será de R$ 1.302. O valor atualizado está em uma medida provisória publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União.

