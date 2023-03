BR-376, no Litoral do Paraná, é interditada novamente nesta tarde de segunda-feira

Em razão do volume das chuvas na região de Serra do Mar na BR-376, a rodovia foi interditada totalmente, nos dois sentidos de direção, na tarde desta segunda-feira (13), reabrindo apenas depois das 22 horas. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Motorista alcoolizado atropela e mata jovem de 19 anos que estavam em ponto de ônibus na Linha Verde, em Curitiba

Uma jovem de 19 anos, que trabalhava como estagiária da fábrica de papéis Mili, em Curitiba, morreu ao ser atropelada enquanto aguardava no ponto de ônibus. O caso aconteceu no bairro Pinheirinho, na Linha Verde de Curitiba.

Beto Richa obtém vitória no TRE no processo da operação Rádio Patrulha

Por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acatou hoje recurso do ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB) que pediu a suspeição do promotor do Ministério Público do Paraná, Fernando Cubas César, no processo aberto a partir da operação Rádio Patrulha, que investiga denúncias de desvio de recursos públicos no programa “Patrulha do Campo”, de financiamento de máquinas para a manutenção de estradas rurais no Paraná.

Assaltantes roubam malote com dinheiro e atiram contra homem no Litoral do Paraná

Uma ação rápida e integrada dos batalhões da Polícia Militar do Paraná possibilitou a prisão de um homem suspeito de roubar um malote com dinheiro, poucas horas após o crime, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Paraná confirma mais 3.093 casos e 14 mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou o boletim semanal da Covid-19 nesta segunda-feira (13). São 3.093 novos casos e 14 óbitos confirmados.

Polícia encontra adolescente desaparecida de 13 anos no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou uma adolescente, de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia 27 de fevereiro, em Campo Mourão, na região Noroeste do Estado. Os policiais civis a localizaram na tarde desta quinta-feira (9), no mesmo município.Após diligências realizadas pela PCPR, a jovem foi localizada em uma residência no bairro Jardim Santa Nilce II.

Curitiba convoca nascidos até 1958 para tomar a vacina bivalente da Covid nesta semana

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a convocação para vacina bivalente anticovid a todos os nascidos até 1958, a partir desta terça-feira (14/3). Com esse chamamento, ficam contempladas todas as pessoas com 65 anos ou mais, além daquelas que completarão essa idade no decorrer de 2023.

STF manda soltar mais 130 presos após serem denunciados à Justiça pelos ataques de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 13 de março, a soltura 130 homens denunciados pelos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro. Naquela data houve a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Novo chefe da PRF-PR quer ‘resgate da corporação como uma polícia de estado’

O Ministério da Justiça nomeou Fernando César Oliveira como superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná. A indicação foi publicada nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União. Ele afirma que pretende ‘buscar o resgate da PRF como uma polícia de Estado, comprometida com suas atribuições legais’.

Athletico tem semifinal confirmada para sábado e comemora ‘reforços’ de seleção

A Federação Paranaense de Futebol divulgou nessa segunda-feira (dia 13) as datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Paranaense 2023. O Athletico vai enfrentar o Maringá no próximo sábado (dia 18), às 19 horas, no Estádio Willie Davids. A partida de volta ainda não foi agendada, mas será em 25 ou 26 de março (sábado ou domingo), na Arena da Baixada.

