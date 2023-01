Chuva forte nesta segunda-feira deixa ruas debaixo da água e caminhão do bombeiros ilhado em Curitiba; confira os vídeos

A chuvarada que atingiu Curitiba nesta segunda-feira (16 de janeiro) deixou diversas ruas da capital paranaense debaixo da água e provocou situações em que carros ficaram “flutuando” no meio da rua e outro episódio em que um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou ilhado após atender uma ocorrência no bairro Cidade Industrial (CIC).

Bolsonaro rompe silêncio e critica ataque aos Poderes: ‘inacreditável’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rompeu hoje o silêncio e em conversa com apoiadores na porta da casa onde está hospedado em Orlando, nos Estados Unidos, condenou o ataque aos três Poderes ocorrido em Brasília no último dia 8, chamando os atos de “inacreditáveis”. Bolsonaro também reconheceu que cometeu “deslizes” no seu governo.

DER deve apresentar plano para nova licitação do ferry-boat de Guaratuba, determina Tribunal de Contas

Diante da situação gerada pela inesperada interrupção, em fevereiro do ano passado, na prestação do serviço de transporte coletivo aquaviário de veículos e passageiros por ferry boat na Baía de Guaratuba por parte da empresa contratada para tanto, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) apresente, em até 30 dias, plano de ação voltado à resolução do problema. O prazo passará a contar a partir do trânsito em julgado da decisão, da qual cabe recurso.

Atos antidemocráticos: PGR pede condenação de 39 radicais por invasão do Senado

A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira, 16, 39 pessoas envolvidas na invasão e depredação de parte das dependências do Senado, no último dia 8, em meio aos atos golpistas registrados em Brasília. O grupo é acusado de crimes de crimes de: associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Governador anuncia nomes das Secretarias da Mulher e Igualdade Racial e Comunicação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira, 16 de janeiro, mais dois nomes que vão ocupar o primeiro escalão do Governo do Paraná nos próximos anos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial será a deputada federal eleita Leandre Dal Ponte e a Secretaria de Comunicação ficará sob responsabilidade de Cleber Mata.

Justiça converte em preventiva o flagrante de caminhoneiro que surtou e foi preso em Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Audiências de Custódia de Curitiba, pediu a conversão em prisão preventiva da prisão em flagrante de um motorista de caminhão que cometeu diversas infrações de trânsito na capital na manhã do último sábado, 14 de janeiro.

Paraná inicia semana com 1.025 novos casos de Covid confirmados e nenhuma morte

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta segunda-feira (16), traz 1.025 novos casos da doença confirmados e nenhuma morte. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (139) de 2023; dezembro (880) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Alef Manga supera média de gols dos maiores pontas artilheiros do Coritiba no milênio

Alef Manga, 28 anos, vem colecionando números positivos no Coritiba. Um deles é a impressionante média de gols para um jogador da sua posição. Desde que chegou ao clube, ele marcou 17 gols em 55 jogos, com a média de 0,31 por partida. O último foi no domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Aruko, na estreia da equipe em 2023.

Cai o último paranaense na Copinha: Athletico é eliminado nos pênaltis

O futebol paranaense não tem mais representantes na Copa São Paulo de Juniores 2023. O último caiu nessa segunda-feira (dia 16), nas oitavas de final. O Athletico perdeu nos pênaltis para o Floresta-CE, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Queda de energia afeta abastecimento de água na Grande Curitiba

A Sanepar informa que houve queda de energia elétrica em sistema de abastecimento, em Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré, no fim da tarde desta segunda-feira (16), o que prejudica o fornecimento de água em bairros das três cidades.

Violento e sob aparente uso de drogas, homem tenta agredir guardas municipais na Grande Curitiba

Uma equipe de área da Guarda Municipal de Araucária (GMA) foi chamada em uma situação de agressão a mulher, no bairro Capela Velha, no começo da noite de domingo(15). No local, a vítima relatou que foi agredida na rua na casa de seu tio, na hora do almoço.

Acidente entre ônibus de turismo e caminhonete deixa um morto e dois feridos na BR-277, em Guarapuava

Um acidente entre um ônibus de turismo e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e duas feridas na BR-277, nesta madrugada de segunda-feira, 16 de janeiro.

