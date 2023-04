Paraná tem alerta laranja para tempestades com ventos de até 100 km/h para esta segunda e terça-feira

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja parte do Paraná. Segundo a avaliação, as regiões do Litoral, Curitiba, Guarapuava, Norte e Noroeste do Paraná podem registrar fortes chuvas entre esta segunda (17) e terça-feira (18). A previsão é de chuvas entre 30 e 100 milímetros por dia (mm/dia).

PGR denuncia Moro por dizer que Gilmar Mendes vendeu sentenças

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com denúncia contra o senador Sergio Moro (União Brasil) por calúnia em razão de fala do ex-juiz de que o ministro Gilmar Mendes estaria envolvido em um esquema de venda de sentenças judiciais. A acusação toma como base vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada, em que Moro é flagrado falando sobre “comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes”.

Boletim semanal: Paraná registra mais 2.235 casos e 68 óbitos por Covid

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta segunda-feira (17), confirmou mais 2.235 casos de Covid-19 e 68 mortes em decorrência da doença. Os óbitos foram de pessoas entre 37 e 96 anos. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (49), Paranaguá (6), Cascavel (3), Rolândia (2) e São José dos Pinhais (2).

Ameaças de ataques: Sindicato das Escolas Particulares do Paraná recomenda aulas normais e pede botão do pânico

O Sindicato de Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) divulgou nesta segunda (17) uma série de medidas de segurança na rede privada de ensino diante das ameaças de ataques às creches e escolas no Estado. As medidas foram definidas por uma Comissão de Segurança, formada por membros da Diretoria do Sinepe/PR e especialistas com vasta experiência na área.

Governo Ratinho Jr entrega à Assembleia proposta de LDO para 2024

O Governo do Estado entregou hoje, à Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2024. Em um ato simbólico, o documento que define as metas e prioridades do Governo para o próximo exercício foi entregue pelo secretário Estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior, e pelo secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, ao presidente da Casa Legislativa, Ademar Traiano.

Jovem que morreu em moto atingida por carro estava indo realizar sonho; condutora do carro não habilitada presta depoimento

Nesta segunda-feira (17), a justiça ouviu a motorista Ana Carolina que perdeu o controle do carro que dirigia na manhã deste último sábado, 15 de abril, matou a garupa e feriu um motociclista. Ela compareceu a Delegacia de Delitos de Trânsito acompanhada do advogado e do namorado. A motorista não tem habilitação.

Homem é preso por acorrentar filha de 14 anos ao não concordar com namoro dela na Grande Curitiba

A denúncia de que uma adolescente de 14 anos era mantida acorrentada pelo pai mobilizou equipes da Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O caso foi registrado neste domingo, 16 de abril.

Verri: Decisão de governo Bolsonaro gerou rombo de US$ 150 milhões para Itaipu

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, afirmou que a decisão unilateral tomada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os custos de serviços da usina gerou um déficit de cerca de US$ 150 milhões. O montante, segundo ele, será pago pela margem brasileira da empresa, para que não seja repassado aos consumidores brasileiros.

Coritiba pode trazer pacote com mais cinco reforços; veja os nomes

O Coritiba define nesta semana os últimos reforços para a sequência de 2023. A janela de transferências fecha na próxima quinta-feira (dia 20) e o clube pode contratar mais cinco jogadores: um zagueiro, um lateral-direito, um volante e dois pontas.

Athletico reencontra algoz de 1996, da 1ª Libertadores e da final da Copa do Brasil

O Athletico Paranaense reencontra nesta terça-feira (dia 18) o Atlético Mineiro. O jogo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, será às 21 horas na Arena da Baixada, com transmissão pela ESPN e pelo Star Plus. Para o Furacão, será o reencontro com um velho algoz. O Atlético Mineiro foi responsável por eliminações históricas e resultados amargos para a torcida do time paranaense.

Semana da Economia dos Armazéns de Curitiba tem macarrão espaguete por R$ 1,99

A Semana da Economia dos Armazéns da Família terá macarrão espaguete com ovos da marca Floriani (pacote 500 gramas) por R$ 1,99. Os produtos podem ser comprados de terça-feira (18/4) a sábado (22/4), menos na sexta-feira (21/4), quando as lojas estarão fechadas por causa do feriado de Tiradentes.

