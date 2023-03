Ratinho Jr diz que Paraná e governo Lula estão próximos de acordo sobre novos pedágios

O governador Ratinho Júnior (PSD) disse hoje que o Paraná e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão próximos de um acordo sobre o modelo das novas concessões do pedágio nas rodovias do Estado. Ratinho Jr reafirmou que espera uma resposta rápida do governo federal sobre o formato da licitação, e que ela deve seguir os moldes do elaborado na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e desconto vinculado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia das obras. As mudanças, segundo ele, devem se limitar à redução de curva de aporte a ser paga pelas concessionárias.

PT, PSDB e mais sete partidos confirmam coalizão de olho em eleições de 2024 e 2026 no Paraná

Representantes do PT, do PSDB e de mais sete partidos anunciaram hoje o início das negociações para a formação de uma coalizão com vistas à disputa pela prefeitura de Curitiba e governo do Paraná nas eleições de 2024 e 2026. Além das siglas petista e tucana, o grupo reuniu pela manhã, na Capital paranaense, dirigentes e parlamentares do PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede, para articular uma possível aliança para as duas próximas disputas eleitorais no Estado, e também definir uma posição conjunta sobre questões como as novas concessões de pedágio e a venda de ações da Copel.

Um trabalhador morre e outro fica em estado grave durante demolição de prédio no centro de Curitiba

A parede de um prédio antigo desabou sobre dois trabalhadores nesta manhã de segunda-feira, 20 de março. As vítimas trabalhavam na demolição do prédio localizado na esquina da Avenida Desembargador Motta com a Rua Dr. Pedrosa, no centro de Curitiba. O espaço era conhecido por abrigar por muitos anos o antigo bar Democratas.

Fãs do Coldplay formam fila na frente do Couto Pereira quase 30 horas antes do show

Finalmente, a banda britânica Coldplay se apresenta nesta terça (21) e quarta (22), com ingressos esgotados e disputadíssimos, no Couto Pereira, em Curitiba. Após seis shows em São Paulo, que deixaram um rastro de alegria nos fãs, as apresentações em Curitiba também devem impactar os espectadores, com muitas luzes, interação e um setlist de arrasar. Nesta segunda (20) por volta das 16 horas, já havia fila de quase 40 pessoas na frente do portão que dá acesso para a pista Premium.

Fã de Coldplay morre cinco dias antes de show em Curitiba e amigos pedem que banda faça homenagem

Nesta segunda-feira (20), circulou nas redes sociais um vídeo contando a história da Maria Eduarda Valentim, de 21 anos, mais conhecida como Duda, que morreu subitamente na última quinta-feira (16), cinco dias antes de realizar um sonho: ir a um show do Coldplay. Natural de Tubarão, em Santa Catarina, ela viria ao show da banda inglesa, marcado para esta terça (21), no Couto Pereira, em Curitiba. Agora, os amigos se uniram e pedem uma homenagem para a jovem durante o show.

Caminhão invade área de segurança no km 42 da BR-277, onde ocorrem obras no Litoral do Paraná

Um caminhão carregado com soja invadiu a área de segurança das obras do km 42, derrubando algumas defensas de concreto, dispostas em formato de uma pista de “slalom”. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira.

Paraná libera a vacinação com a bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários

A secretaria estadual da Saúde (Sesa) recomendou nesta segunda-feira (20) a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários em locais onde há doses disponíveis. A orientação segue as recomendações do Ofício Circular número 50/2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde (MS).

Polícia Federal prende o doleiro Alberto Youssef, delator da Lava Jato

O doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, foi preso pela Polícia Federal na cidade de Itapoá, no norte de Santa Catarina e chegou a Curitiba no início da noite desta segunda (20). A prisão foi determinada pelo novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Appio, que substitui o ex-juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Outono começa com sensação alta de calor em Curitiba e chuvas no interior do Paraná

O outono teve início no final da tarde desta segunda-feira (20). A estação, transição entre o verão e o inverno, começou com sensação de calor na Capital. Na tarde desta segunda, os termômetros chegaram aos 27ºC, mas com sensação de 29ºC. Termômetros de rua apontavam mais de 30ºC (por causa da radiação solar direta).

Athletico contrata o atacante Willian Bigode, emprestado pelo Fluminense

O Athletico Paranaense informou nessa segunda-feira (dia 20) que está contratando por empréstimo o atacante Willian Bigode, 36 anos. O jogador pertence ao Fluminense e os salários até o fim de 2023 serão divididos entre os dois clubes.

Paraná registra mais 2.280 casos e 26 mortes por Covid no boletim semanal desta segunda

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 2.280 casos e 26 mortes por Covid-19 no boletim semanal divulgado nesta segunda-feira (20).

