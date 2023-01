Obras no viaduto do Tarumã, em Curitiba, começam nesta quarta; atenção aos bloqueios

Duas novas estações de ônibus e o alargamento do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral serão as principais intervenções previstas no Complexo do Tarumã pela Prefeitura de Curitiba. A primeira fase da obra começa na quarta-feira (25/1) com o bloqueio total da parte norte do Viaduto do Tarumã, que cruza a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/obras-no-viaduto-do-taruma-em-curitiba-comecam-nesta-quarta-atencao-aos-bloqueios/

La Niña perde força, e clima entra em período de neutralidade

O fenômeno La Niña, que se caracteriza pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, deve continuar a perder força, fazendo com que a América do Sul entre em um período de neutralidade climática. Com isso, a previsão é que o Paraná tenha condições meteorológicas mais estáveis ao longo dos próximos meses, com índices de chuva e de temperatura próximos das médias históricas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/la-nina-perde-forca-e-clima-entra-em-periodo-de-neutralidade/

Polícia divulga foto de suspeito de matar mulher e fugir de bicicleta no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta segunda-feira (23) foto de um homem suspeito do homicídio ocorrido na quinta-feira (19), no bairro Triângulo, em Sarandi (Oeste do Paraná).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-divulga-foto-de-suspeito-de-matar-mulher-e-fugir-de-bicicleta-no-parana/

Homem é morto com vários tiros e corpo é deixado em rua do Parolin, em Curitiba

Um homem foi aparentemente executado no bairro Parolin, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (23). Com vários tiros nas costas, o corpo da vítima ficou caído em uma rua do bairro. A Polícia Militar fechou a rua e esperava a Polícia Científica e o IML.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-e-morto-com-varios-tiros-e-corpo-e-deixado-em-rua-do-parolin-em-curitiba/

Calendário do IPVA das placas com final 7 e 8 vence nesta terça; veja como emitir a guia

O calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2023 vence nesta terça-feira (24) para os contribuintes com os finais das placas 7 e 8 pagarem à vista com 3% de desconto ou a primeira parcela do imposto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/calendario-do-ipva-das-placas-com-final-7-e-8-vence-nesta-terca-veja-como-emitir-a-guia/

Quadrilha de roubo de cargas é alvo de operação na Grande Curitiba. Prejuízo passa de R$ 2 milhões

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23), com a missão de cumprir 25 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a roubo de cargas. O prejuízo estimado supera R$ 2 milhões.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/quadrilha-de-roubo-de-cargas-e-alvo-de-operacao-na-grande-curitiba-prejuizo-passa-de-r-2-milhoes/

Polícia Civil conclui inquérito de motorista que dirigia sob efeito de drogas e bateu e 12 carros em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito que investigava o caso de um motorista que atingiu menos doze veículos na região de Curitiba, no dia 14 de janeiro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-civil-conclui-inquerito-de-motorista-que-dirigia-sob-efeito-de-drogas-e-bateu-e-12-carros-em-curitiba/

Torres afirma que foi surpreendido por atos golpistas e que vive ‘pesadelo’

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, disse em sua audiência de custódia que foi surpreendido pelos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Ele saiu de férias às vésperas dos protestos e teve a prisão preventiva decretada quando ainda estava nos Estados Unidos sob suspeita de se omitir ou facilitar a ação dos radicais.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/torres-afirma-que-foi-surpreendido-por-atos-golpistas-e-que-vive-pesadelo/

TJPR inaugura nesta terça o Fórum de Quatro Barras

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) inaugura, nesta terça-feira (24), o Fórum da Comarca de Quatro Barras, com a presença do presidente do TJPR, Desembargador José Laurindo de Souza Netto, do vice-governador Darci Piana, e do prefeito de Quatro Barras, Loreno Bernardo Tolardo.

https://www.bemparana.com.br/noticias/tjpr-inaugura-nesta-terca-o-forum-de-quatro-barras/

Atletiba de fevereiro terá torcida única na Arena da Baixada

O jogo entre Athletico Paranaense e Coritiba marcado para 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, terá torcida única. Ou seja, apenas torcedores do Athletico vão poder entrar no estádio.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletiba-de-fevereiro-tera-torcida-unica-na-arena-da-baixada/